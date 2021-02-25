 ABD Başkanı Biden ile Suudi Kral telefonda görüştü | DÜNYA | DW | 26.02.2021

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DÜNYA

ABD Başkanı Biden ile Suudi Kral telefonda görüştü

ABD'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunun açıklanması beklenirken, ABD Başkanı Biden ile Suudi Kralı Selman telefonda görüştü. Biden'in görüşmede "insan hakları ve hukukun üstünlüğünü" dile getirdiği açıklandı.

ABD ve Suudi Arabistan bayrakları

ABD Başkanı Biden, Suudi Kralı Selman ile telefonda görüştü

ABD istihbaratının Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunun yayınlanması öncesinde ABD Başkanı Joe Biden göreve başlamasından bu yana ilk kez Suudi Kralı Selman ile telefonda görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmede Biden'in, hükümetinin "evrensel insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne" verdiği önemi vurguladığı belirtildi. Beyaz Saray'ın açıklamasında, Kaşıkçı cinayetinden söz edilmedi.

Bunun yanı sıra Biden'in, İran yanlısı grupların saldırıları söz konusu olduğunda Suudi Arabistan'ın yanında oldukları güvencesini verdiği ifade edildi.

Suudi resmi haber ajansı SPA ise Kral Selman ile Biden'in görüşmesinde iki ülke arasındaki "ilişkilerin derinliğinin" ele alındığını duyurdu. Görüşmede, İran'ın Ortadoğu'da "istikrara zarar verecek faaliyetleri" ile "terör gruplarına verdiği desteğin" gündeme geldiği kaydedildi.

ABD'nin Kaşıkçı raporunun Cuma günü açıklanabileceği belirtiliyor. Raporun beklendiği gibi Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetine onay verdiğini ortaya koyması halinde, Washington ile Riyad arasındaki ilişkilerin bundan ağır zarar görebileceği tahmin ediliyor.

Reuters, dört Amerikan yetkilisine dayandırdığı haberinde, raporda Veliaht Prens'in gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine onay verdiği bilgisinin yer aldığını belirtmişti.

Cemal Kaşıkçı, Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü. Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü haftalarca kabul etmeyen Riyad, uluslararası baskıların ardından Kaşıkçı'nın öldüğünü teyit etmiş ve "gözaltına alınırken yapılan bir hata sonucu" öldüğünü kabul etmişti. Ancak Veliaht Prens'in cinayetin talimatını verdiği yönündeki iddiaları reddetmişti.

AFP/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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