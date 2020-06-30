 ABD bütün Remdesivir ilaçlarını alıyor | YAŞAM | DW | 01.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

YAŞAM

ABD bütün Remdesivir ilaçlarını alıyor

ABD hükümetinin, koronavirüse yakalanan bazı kişilerin tedavisinde olumlu sonuç veren Remdesivir adlı ilacın tamamına yakınını satın aldığı iddia edildi.

default

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hükümetin, koronavirüse karşı bazı hastalarda olumlu etkisi gözlemlenen Remdesivir adlı ilacın neredeyse tamamını satın aldığı ve dünyanın diğer ülkeleri için, bu ilaçtan stoklarda yok denecek kadar az kaldığı öne sürüldü.

Aralarında İngiltere'de yayımlanan Guardian'ın da olduğu birçok gazete, ilaç şirketi Gilead tarafından temmuz ayında yapılacak üretimin tamamı ile ağustos ve eylül aylarındaki üretimin yüzde 90'ına tekabül eden 500 bin kutudan fazla ilacı şimdiden satın aldığını duyurdu. Böylece dünyanın diğer ülkelerindeki COVID-19 hastalarının çok büyük bir bölümünün tedavilerinde, önümüzdeki aylarda Remdesivir kullanılamayacak.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), koronavirüs tedavisinde etkili olduğu gerekçesiyle, Remdesivir'in kullanımına izin verilmesi tavsiyesinde bulunmuş ve böylece Avrupa'da ilk kez bir ilaç COVID-19 tedavisi için resmi bir kurum tarafından tavsiye edilmişti.

Almanya Sağlık Bakanlığı ruhsatı bekliyor

Almanya Sağlık Bakanlığı ise Remdesivir'in Avrupa'da COVID-19 hastalarının kullanımına izin verecek olan ilaç ruhsatının bu hafta içinde çıkmasını bekliyor. Bakanlık sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Bu ruhsat yeterli miktarda ilacın gönderilmesi yükümlülüğünü de içeriyor. Gilead'ın bu sorumluluğunu yerine getireceğini düşünüyoruz" denildi. ABD'nin önümüzdeki aylarda üretilecek ilaçların tamamına yakınını şimdiden satın aldığına dair haberlere de değinen Sağlık Bakanlığı sözcüsü, "Almanya hükümeti, koronavirüs hastaları için gerekli olan ilaçları zamanında temin etti, şu anda yeterince stoğumuz var" dedi.

Ebola ilacı Remdesivir

ABD şirketi Gilead'ın bir ürünü olan Remdesivir aslında Ebola hastalığına karşı geliştirilmiş ancak bu hastalığa karşı kısmen yarar sağlayabildiği saptanmıştı. Geçen nisan ayında yapılan bir araştırma Remdesivir kullanan COVID-19 hastalarında, hastalık süresinin ortalama dört gün azalarak, 15 günden 11 güne indiğini ortaya koymuştu. Diğer yandan Remdesivir'in ölüm vakalarını da düşürdüğüne dair ciddi bir bilimsel sonuç henüz mevcut değil.

Trump hükümetinin bu denli kapsamlı bir alım yapmasına neden olarak, ABD'de vaka sayılarının yeniden hızlı bir şekilde yükselişe geçmesi gösteriliyor. ABD'de hükümete koronavirüs konusunda danışmanlık yapan Virolog Anthony Fauci, şu anda ülkede günde ortalama 40 bin vaka tespit edildiğini, bu durumun çok endişe verici olduğunu ve günlük vaka sayısının yakında yüz bine çıkabileceğini dile getirmişti.

Remdesivir tedavisinin fiyatı

Bu arada Remdesivir'in üreticisi Gilead, bu ilaçla yapılacak tedavinin fiyatını da açıkladı. Şirket, "gelişmiş ülkelerde" ilacın bir ampulünün 390 dolardan, altı kullanımlık paketin hasta ve tedavi başına 2 bin 340 dolardan satılacağını duyurdu. Söz konusu fiyatlar, ilacın üretildiği ABD'de de bu şekilde geçerli olacak. Gilead, özel sağlık sigortası olan hastalar içinse bir ampül fiyatının 520 dolar olarak belirlendiğini bildirdi.

Reuters / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Avrupa'da Remdesivir'e yeşil ışık

Avrupa’da ilk kez koronavirüs tedavisi için bir ilaç tavsiyesinde bulunuldu. Avrupa İlaç Ajansı, son günlerde COVID-19 tedavisinde sıkça gündeme gelen Remdesivir'e yeşil ışık yaktı. (25.06.2020)  

Gilead: Remdesivir'in onay süreci hızlı ilerliyor

İngiltere'de 352 kişi daha yaşamını yitirdi. Gilead Sciences koronavirüs tedavisinde Remdesivir adlı ilacın ABD'de onay sürecinin hızlı ilerlediğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Fransızları uyardı. (01.05.2020)  

Koronavirüsün tedavisinde umut veren ilaç

Bilim insanları yeni tip koronavirüse tedavi aramayı sürdürüyor. Maymunlar üzerindeki son araştırma Remdesivir adlı ilacın kayda değer iyileşme sağladığını gösterdi. (18.04.2020)  

Benzer içerik

USA Frankfort, Kentucky | Schlange für Arbeitslosengeld

Fauci: ABD'de günlük vaka sayısı 100 bine çıkabilir 30.06.2020

ABD'de salgın hastalıklar konusunda en yetkili isim olan Dr. Fauci, koronavirüsle mücadelede yanlış yöne gidildiği ve bu yoldan geri dönülmezse günlük vaka sayısının 100 bini bulabileceği uyarısında bulundu.

Mexiko Corona-Pandemie | Beerdigung San Efren

Koronavirüsten can kayıpları yarım milyonu geçti 29.06.2020

Johns Hopkins Üniversitesi, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının yarım milyonu geçtiğini açıkladı. Verilere göre can kayıpların üçte ikisi Avrupa ve ABD’de.

Deutschland Passkontrolle am Flughafen Münster-Osnabrück

14 ülke için AB'ye seyahat izni kapıda 29.06.2020

AB ülkeleri 14 ülkeden seyahate izin vermeye hazırlanıyor. Diplomatik kaynaklardan gelen bilgilere göre bu ülkeler arasında ABD, Rusya ve Türkiye yok.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Dünyada her gün 33 bin kız çocuğu 18 yaşına girmeden evleniyor

Korona nedeniyle milyonlarca kız çocuğu risk altında

BM, erken yaşta evliliklere ve kadın sünnetine karşı mücadelenin yoğunlaştırılması çağrısı yaptı. Örgüt korona krizi nedeniyle milyonlarca kız çocuğunun risk altında olduğu uyarısında bulundu.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    