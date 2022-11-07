ABD seçimleri: Musk'tan Cumhuriyetçilere oy verme çağrısı

Sosyal medya devi Twitter'ı satın almasıyla gündeme gelen ABD'li girişimci Elon Musk, ülkede yarın yapılacak ara seçimler öncesinde eski Başkan Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler için oy verme çağrısında bulundu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Koyu Demokratlar veya Cumhuriyetçiler hiçbir zaman diğer tarafa oy vermez, bu nedenle de kimin göreve geleceğine asıl karar verenler, bağımsız seçmenlerdir" dedi.

Bağımsız seçmenlere seslenen Musk, "Gücün paylaşılması her iki partinin de en kötü aşırılıklarını engeller. Bu nedenle Başkanlık'ın Demokratlarda olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Cumhuriyetçi bir Kongre için oy verilmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'de 8 Kasım Salı günü yapılacak olan ara seçimlerde, ABD Kongresi'nin alt kanadı 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tüm üyeleri ile Kongre'nin 100 sandalyeli üst kanadı Senato'nun üyelerinin üçte biri belirlenecek. Kamuoyu yoklamaları, Başkan Joe Biden'ın partisi Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybedebileceğine işaret ediyor. Kamuoyu yoklamalarına göre, Senato'da çoğunluğu sağlamak için her iki partinin de şansının bulunduğu belirtiliyor. Seçimlerde, kararsız seçmenin belirleyici olacağına dikkat çekiliyor.

Geçmiş dönemde de siyasi mesajlar veren Tesla ve Space-X'in kurucusu Musk, tercihinin Cumhuriyetçilerden yana olduğunu ifade eden açıklamalarda bulunmuştu. Mayıs ayında Demokratları "Bölünmenin ve nefretin partisi" haline gelmekle suçlayan Musk, geçmişte Demokratlara oy verdiğini ama artık Cumhuriyetçilere oy vereceğini duyurmuştu.

Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alan Musk, Twitter'ın "solcuların" lehine sansürlendiği şeklindeki siyasi yelpazenin sağından gelen şikayetlerin de inceleneceğini bildirmişti. Musk, Twitter'ın iki taraftan birine öncelik vermemesi gerektiğini belirtmişti.

DW, dpa, rtr/JD, BK