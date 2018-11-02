 ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions istifa etti | DÜNYA | DW | 07.11.2018

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DÜNYA

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions istifa etti

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Başkan Donald Trump'ın talebi üzerine görevden ayrıldığını açıkladı. Sessions istifa mektubunda "Trump'ın talebi" üzerine bu kararı aldığını belirtti.

Jeff Sessions

Jeff Sessions

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, ülkedeki ara seçimlerin ilk sonuçlarının ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra istifa ettiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın "talebi" üzerine görevden ayrıldığını bir sayfalık bir istifa mektubu ile açıklayan Sessions, özellikle Başkan'ın Rusya ile bağlantılarının sorgulandığı soruşturmalarda etkisiz kalma ve Özel Savcı Robert Mueller'in göreve atanmasının yolunu açma eleştirilerine maruz kalıyordu.

Sessions'ın istifası sonrası Twitter'dan bir mesaj paylaşan Trump, Adalet Bakanlığı görevine vekâleten Matthew Whitaker'ın getirildiğini duyurdu.

Birçok konuda aynı görüştelerdi

Trump'ın Başkanlık adaylığına ilk destek veren senatörlerden birisi olan Sessions, aynı zamanda ABD'deki göç politikasında sert duruşu ve ek önlemler alması bakımından Başkan ile aynı görüşleri taşıyordu.

Ancak 2017 yılının Mart ayında Sessions'ın, Trump'ın seçim kampanyası danışmanı sıfatıyla Rus Büyükelçisi ile buluştuğunu itiraf etmesi ve "taraf" olduğu gerekçesiyle soruşturmadan çekildiğini açıklaması, Başkan ile arasında düzelmeyen bir ihtilaf yaratmıştı.

Takip eden süreçte Trump, hem Twitter üzerinden hem de çeşitli mülakatlarda Eski Adalet Bakanı'na karşı saldırılarını sürdürmüş ve kendisini "zayıf" ve "kuşatılmış" olarak nitelemişti.

ABD Bakanı en son geçtiğimiz aylarda televizyonda yayınlanan bir söyleşide Sessions'ın Adalet Bakanlığı'nda "hiçbir zaman kontrol sahibi olmadığını" ortaya atmıştı.

Buna karşılık Sessions ise Trump'ın sözleri karşısında birçok sefer sessiz kalmış ve kamuoyuna karşı sadece iki kere açıklamada bulunmuştu.

Bu açıklamalardan birinde görevini "haysiyet ve şeref" ile yerine getirmeye devam edeceğini kaydetmişti.

DW,AP,rtr/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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