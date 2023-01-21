ABD: 30 Eş Şebab üyesi öldürüldü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusundan yapılan açıklamada, Doğu Afrika ülkelerinden Somali'de radikal İslamcı Eş Şebab örgütüne bağlı yaklaşık 30 kişinin öldürüldüğü duyuruldu. Söz konusu operasyonun, Cuma günü, başkent Mogadişu'nun 260 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Galcad kentinde düzenlendiğini aktaran ABD ordusunun Afrika'dan sorumlu merkez karargahı (Africom), harekatın, 100'den fazla Eş Şebab militanının saldırısına maruz kalan bölgedeki Somali ordusuna bağlı askerlere destek vermek amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Africom ayrıca, operasyonun yerleşim birimlerinden uzakta yapıldığını ve herhangi bir sivilin zarar görmediğinden yola çıkıldığını da duyurdu.

Hedef ABD tarafından eğitilen Somalili komandolar

Somali hükümetinin Cuma günü yaptığı açıklamada da, ülkenin ortasında yer alan ve Galcad'ın da bulunduğu Galguduud bölgesinde, "bir askeri üsse Eş Şebab teröristleri tarafından yapılan saldırıda", en az yedi askerin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 Eş Şebab üyesinin de öldürüldüğü bildirilmişti. Somali yönetimine göre, Eş Şebab bu saldırı ile, ABD tarafından eğitilen Somalili komando birliğini (Danab) hedef aldı. Somali hükümeti, yaşanan çatışmaların ardından bölgede ordu tarafından kontrolün yeniden sağlandığını belirtti.

Eş Şebab ise, propaganda kanallarından yaptığı açıklamalarda, onlarca askeri öldürdüğünü iddia etti. Her iki tarafın açıklamalarında verdiği bilgiler şu an için tarafsız kişi ya da kurumlarca doğrulanamıyor.

ABD ordusu, Somali hükümeti ile koordinasyon halinde sık sık Eş Şebab'a yönelik olarak, genellikle silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile saldırılar düzenliyor. Yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip ülkede yıllardan beri terör saldırıları ve şiddet olayları yaşanıyor.

dpa / ET,ETO