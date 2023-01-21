  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Sinan Ateş Cinayeti
HDP Davası
Ukrayna Savaşı
Eş Şebab militanları - (17.02.2011)
Arşiv - Eş Şebab militanlarıFotoğraf: picture alliance / AP Photo
PolitikaSomali

ABD: 30 Eş Şebab üyesi öldürüldü

40 dakika önce

Africom, Somali ordusuna destek amacıyla bu ülkede Eş Şebab örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda yaklaşık 30 militanın öldürüldüğü bildirildi.

https://p.dw.com/p/4MXH5

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusundan yapılan açıklamada, Doğu Afrika ülkelerinden Somali'de radikal İslamcı Eş Şebab örgütüne bağlı yaklaşık 30 kişinin öldürüldüğü duyuruldu. Söz konusu operasyonun, Cuma günü, başkent Mogadişu'nun 260 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Galcad kentinde düzenlendiğini aktaran ABD ordusunun Afrika'dan sorumlu merkez karargahı (Africom), harekatın, 100'den fazla Eş Şebab militanının saldırısına maruz kalan bölgedeki Somali ordusuna bağlı askerlere destek vermek amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Africom ayrıca, operasyonun yerleşim birimlerinden uzakta yapıldığını ve herhangi bir sivilin zarar görmediğinden yola çıkıldığını da duyurdu.

Hedef ABD tarafından eğitilen Somalili komandolar

Somali hükümetinin Cuma günü yaptığı açıklamada da, ülkenin ortasında yer alan ve Galcad'ın da bulunduğu Galguduud bölgesinde, "bir askeri üsse Eş Şebab teröristleri tarafından yapılan saldırıda", en az yedi askerin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 Eş Şebab üyesinin de öldürüldüğü bildirilmişti. Somali yönetimine göre, Eş Şebab bu saldırı ile, ABD tarafından eğitilen Somalili komando birliğini (Danab) hedef aldı. Somali hükümeti, yaşanan çatışmaların ardından bölgede ordu tarafından kontrolün yeniden sağlandığını belirtti.

Eş Şebab ise, propaganda kanallarından yaptığı açıklamalarda, onlarca askeri öldürdüğünü iddia etti. Her iki tarafın açıklamalarında verdiği bilgiler şu an için tarafsız kişi ya da kurumlarca doğrulanamıyor.

ABD ordusu, Somali hükümeti ile koordinasyon halinde sık sık Eş Şebab'a yönelik olarak, genellikle silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile saldırılar düzenliyor. Yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip ülkede yıllardan beri terör saldırıları ve şiddet olayları yaşanıyor.

 

dpa / ET,ETO

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Tedavi uygulayan bir diş doktoru

Ağız ve diş sağlığı krize yenik düştü

Sağlık24 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Tanzanya'da bir demiryolu inşaatı

Afrika: Türkiye demiryolu inşasında Çin'in yerini alıyor

Afrika: Türkiye demiryolu inşasında Çin'in yerini alıyor

Politika6 saat önce
Bayraktar TB2

Savunma sanayisinde beyin göçü engellenebilir mi?

Savunma sanayisinde beyin göçü engellenebilir mi?

Ekonomi8 saat önce
external

Nesin Vakfı'nın parasına el konuldu

Nesin Vakfı'nın parasına el konuldu

Politika19 saat önce04:08 dak.
Ahmet Davutoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan karşılıklı suçlamalar yöneltiyor.

Kapatılan Şehir Üniversitesi'nde yolsuzluk mu yapıldı?

Kapatılan Şehir Üniversitesi'nde yolsuzluk mu yapıldı?

Politika22 saat önce
Antalya

Kış turizminde yeni rekabet alanı: Isınma-çalışma tatili

Kış turizminde yeni rekabet alanı: Isınma-çalışma tatili

Lifestyle23 saat önce
Korkmaz Karaca

Korkmaz Karaca: Ünsal Ban'dan bana gelen para olmadı

Korkmaz Karaca: Ünsal Ban'dan bana gelen para olmadı

Hukuk ve Adalet20 Ocak 2023
Ana sayfaya dön