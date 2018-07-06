ABD Çin'e ek vergi uygulamasını başlattı

ABD'nin ithal Çin mallarına ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararı yürürlüğe girdi. Çin'den ithal edilen ve aralarında uçak parçaları, otomobil ve bilgisayar ekipmanlarının da bulunduğu 34 milyar dolar tutarındaki 800'den fazla üründen yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi alınacak.

ABD Başkanı Donald Trump yeni gümrük tarifelerinin resmen yürürlüğe girdiğini, iki hafta zarfında da 16 milyar dolar hacmindeki ithalat mallar için kararlaştırılan zamlı gümrük tarifesinin yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Uçakta gazetecilere açıklama yapan Trump Pekin yönetiminin misillemede bulunması halinde 500 milyar doların üzerindeki Çin malına yeni gümrük tarifeleri uygulama imkânlarını gözden geçireceklerini söyledi.

Çin eleştirdi ve misilleme başlattı

ABD'nin Çin mallarına ek vergi uygulamasını başlatmasının hemen ardından Çin Ticaret Bakanlığı'ndan "misilleme" açıklamaları geldi. Ticaret Bakanlığı sözcüsü, "ABD'nin iktisat tarihinin en büyük ticaret savaşını başlattığını" söyledi. Bakanlığın açıklamasında, "ABD'nin ticaret rejimine sessiz kalınmayacağı ve zamlı gümrük tarifelerinin muhtemel sonuçlarını değerlendirdikleri" belirtildi. Bakanlık, ABD'nin serbest ticareti engelleyici kararlarının küresel tedarik zincirine ve küresel kalkınmaya ağır zarar verdiğini de duyurdu.

Çin yönetimi ABD'nin hamlelerinin piyasaları kargaşaya sürüklediğini, Çin'in ise pazarlarını liberalleştirmeye devam edip, yatırımcı yabancı şirketlere elverişli faaliyet ortamı yaratacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında Washington'da alınan kararların en çok Amerikan şirketleri ile ABD'li tüketiciye zarar vereceği ve serbest ticaret ilkelerinin korunması için diğer ülkelerle işbirliği yapılacağı da kaydedildi.

DW,dpa,AFP/AG,DÇÜ

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