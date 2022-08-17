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Filistin lideri Mahmud Abbas ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Filistin lideri Mahmud Abbas ve Almanya Başbakanı Olaf ScholzFotoğraf: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Abbas'a Almanya ve İsrail'den "Holokost" tepkisi

1 saat önce

İsrail'i Filistinlilere karşı "Holokost" uygulamakla suçlayan Mahmud Abbas'ın sözleri Almanya'da tepkiye neden oldu. İsrail Başbakanı Lapid ise "Sadece ahlaki bir ayıp değil, aynı zamanda korkunç bir yalan" dedi.

https://www.dw.com/tr/abbasa-almanya-ve-i%CC%87srailden-holokost-tepkisi/a-62830881

İsrail'i Filistinlilere karşı "Holokost" uygulamakla suçlayan Mahmud Abbas'ın sözleri hem Almanya'da hem de İsrail'de tepki çekti.

Filistin lideri Abbas, Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 1972 Münih Olimpiyatları'nda İsrailli sporcuları hedef alan terör saldırısının 50'nci yıldönümünde Filistinliler adına özür dileyip dilemeyeceğini soran bir gazeteciye verdiği yanıtta, "İsrail Filistin'de 1947'den beri 50 ayrı yerde 50 katliam gerçekleştirdi" ifadesini kullandı. Abbas ardından da "50 katliam, 50 Holokost" diye ekledi. "Geçmişi eşelemeye" gerek olmadığını belirten Abbas, "Lütfen barışa gelin, güvenliğe gelin. Sizinle bizim aramızda güven inşa edelim. Bu, başka şeyleri konuşmaktan evladır" dedi.

Basın toplantısının ardından Scholz'un sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya Başbakanı'nın bu ifadelerden rahatsız olduğunu belirtti. Scholz da Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Holokost dehşetinin önemsiz gibi gösterilmesinin, özellikle de Almanlar için "hoşgörülemez ve kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Bu ifadelerini bu sabah Twitter hesabından yaptığı açıklamada da tekrarlayan Scholz, Abbas'ın "ağza alınmaz" sözlerinden dolayı "öfkelendiğini" ve Holokost'ta işlenen suçları inkâr etmeye yönelik her türlü girişimi kınadığını ifade etti.

İsrail Başbakanı Yair Lapid de Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Mahmud Abbas'ın Almanya topraklarındayken İsrail'i '50 Holokost' ile suçlaması, sadece ahlaki bir ayıp değil, aynı zamanda korkunç bir yalandır" dedi.

"Holokost'ta, 1,5 milyonu çocuk, 6 milyon Yahudi öldürüldü" ifadesini kullanan Lapid, tarihin Abbas'ı "asla affetmeyeceğini" söyledi.

CDU Scholz'u da eleştirdi

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz ise basın toplantısında Abbas'a yanıt vermeyen Scholz'u eleştirdi. CDU lideri, Scholz'un Abbas'a "açık ve net" şekilde karşı çıkması ve basın toplantısını terk etmesini istemesi gerektiğini savundu.

"En iğrenç konuşma"

Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Federal Meclis üyesi Armin Laschet de "Filistin lideri, Münih Olimpiyatları'nda İsrailli sporcuları hedef alan terör saldırısı için özür dileseydi, sempati toplayacaktı... Bunun yerine İsrail'i '50 Holokost' ile suçlamak, Almanya Başbakanlığında duyduğum en iğrenç konuşmaydı" dedi.

Almanya, "Holokost" tabirinin sadece Nazilerin İkinci Dünya Savaşı'nda ve öncesinde Yahudilere uyguladığı soykırım için kullanılması gerektiğini savunuyor.

Münih'te 5 Eylül 1972'de Filistinli örgüt Kara Eylül tarafından düzenlenen saldırıda 11 İsrailli sporcu ve bir Alman polis memuru hayatını kaybetmişti.

DW,dpa,AP/CÖ,JD

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