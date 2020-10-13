 AB zirvesinden Türkiye′ye ″geri adım″ çağrısı | AVRUPA | DW | 16.10.2020

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AVRUPA

AB zirvesinden Türkiye'ye "geri adım" çağrısı

AB zirvesinden Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki faaliyetler ve Kapalı Maraş'ın açılması konusunda geri adım atma çağrısı çıktı. Türkiye'ye karşı olası yaptırımlarla ilgili karar Aralık ayında alınacak.

Arşiv

Arşiv

Avrupa Birliği (AB) zirvesinden Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları ve Kuzey Kıbrıs'ta kısmi olarak yaya girişlerine açılan Kapalı Maraş bölgesiyle ilgili uyarı çıktı.

AB devlet ve hükümet başkanları, Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini yeniden Doğu Akdeniz’e göndermesiyle tırmanan gerilimde AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs'a tam destek mesajını yineleyerek Türkiye'yi diyaloğa açık olduğunu göstermeye çağırdı.

Zirve bildirisinde Türkiye'nin "tek taraflı ve provokatif eylemlerinden üzüntü duyulduğu" ifade edildi. Bildirgede Kuzey Kıbrıs’ta 1974 yılından bu yana kapalı olan Maraş bölgesinin açılması "provokasyon" olarak nitelendirilerek Türkiye'ye bu adımından geri dönmesi çağrısında bulunuldu. AB liderleri, anlaşmazlık alanlarında gerilimin düşürülmesi için Ankara’nın "acilen kararlı ve kalıcı adımlar" atması gerektiğini vurguladı.

Merkel: Türkiye'nin adımları üzücü ve gereksiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Türkiye’nin attığı adımları "üzücü" olarak nitelendirerek, Ankara’ya "ilişkilerin olumlu açıları üzerinde çalışma" çağrısında bulundu. Zirvede liderlerin, "Türkiye’nin attığı tek taraflı adımların gerilimi düşürmediği, tam tersine artırdığı konusunda görüş birliği içinde olduğunu" belirten Merkel, Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini "çok üzücü ve gereksiz bulduğunu" ifade etti. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, AB ülkelerinin Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan’la tam dayanışma içinde olduğunu dile getirerek, aynı zamanda Birlik olarak Ankara ile görüşmelere açık olduklarını belirtti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise, Türkiye'ye karşı atılacak olası adımlarla ilgili Aralık ayının bekleneceğini yineledi. Düzenlenen basın toplantısında Türkiye'ye karşı olası önlemlerin öne çekilme ihtimali bulunup bulunmadığı yönündeki bir soruyu yanıtlayan Michel, konuyla ilgili değerlendirmenin Aralık ayı için planlandığını yineleyerek "Ancak tabii ki bölgedeki durumu gün be gün ve her hafta çok dikkatli bir biçimde yakından takip ediyor olacağız" dedi.

Ekim ayı başında düzenlenen AB liderler zirvesinde Türkiye'ye yaptırım uygulanması şeklindeki çağrılara rağmen bu karar Aralık ayındaki zirveye bırakılmış, Ankara'dan gerilimi azaltıcı adımlar atması talep edilmişti. AB, Aralık ayına kadar bu adımların atılmaması halinde yaptırımları devreye sokma tehdidinde bulunmuştu.

AFP,dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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