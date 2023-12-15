AB zirvesi: Macaristan'dan Ukrayna yardımlarına veto

Brüksel'de dün başlayan Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde Ukrayna'ya ek mali yardımlar Macaristan vetosuna takıldı. Öncesinde Ukrayna ile AB üyelik müzakerelerine başlanmasını dolaylı olarak onaylayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna için planlanan 50 milyar euroluk mali yardım paketini ise bloke etti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, konuyu gelecek yılın başlarında yeniden gündeme alarak uzlaşı sağlamaya çalışacaklarını bildirdi.

Macaristan Başbakanı Orban ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna'ya ek mali kaynağı ve 2021-2027 dönemini kapsayan yedi yıllık bütçenin değiştirilmesini veto ettiğini belirterek konunun "uygun hazırlıklar" yapılması sonrasında gelecek yıl AB Konseyinde yeniden ele alınacağını kaydetti.

AB ülkeleri zirvede Ukrayna'ya destek için önümüzdeki dört yılda 17 milyar euroluk ek ödenek ve 33 milyar euroluk krediyi karara bağlamayı hedefliyordu. Bu çerçevede, AB'nin 2021-2027 dönemini kapsayan uzun vadeli bütçesinde diğer alanlarda değişiklikler planlanıyordu. Macaristan Başbakanı Orban, AB Komisyonunun bütçede değişiklik planlarını gerçekçi bulmadığını belirterek "dayanaksız ve dengesiz" diye eleştirmişti.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan AB diplomatları, Ukrayna'ya ek yardım planının vetoya takılmasının şu aşamada Ocak ayındaki AB liderler zirvesine kadar olan dönemde Ukrayna'yı zora sokmayacağı görüşünü dile getirdi. Diplomatlar şimdiden Ukrayna'ya yardımların AB bütçesi dışında sürdürülmesi planları üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Ukrayna ile müzakerelerin başlamasına dolaylı onay

Ukrayna'ya ek mali yardımlar konusunda yapılan oylama öncesinde Ukrayna ile AB üyelik müzakerelerine başlanması konusundaki karara ise Macaristan dolaylı olarak yeşil ışık yakmıştı.

Kararı aktif olarak onaylamak istemeyen Orban'ın, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un önerdiği formülü uygulayarak oylama sırasında salon dışına çıkmasıyla, karar oylamaya katılan diğer 26 üye ülkenin oylarıyla çıkarıldı.

Orban, oylama sonrasında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın mevcut koşullarda üyelik müzakerelerine hazır olmadığını ve müzakerelere yeşil ışık yakılması kararını desteklemediğini belirterek "Diğer 26 üye bu kararın alınmasında ısrarcıydı. Bu nedenle 'Eğer 26 ülke bu kararı almak istiyorsa kendi yoluna gitsin' dedik. Macaristan bu kötü kararda pay sahibi olmak istemiyor. Bu nedenle karara katılmadık" açıklamasını yaptı. AB'de kararların oybirliğiyle alınması şartına rağmen tüzük, bir üyenin kendisi olmadan oylama yapılmasını onaylaması durumunda kararın mevcut ülkelerin oylarıyla alınmasına imkan tanıyor.

dpa,rtr/BK,JD

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