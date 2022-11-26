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Interview mit Nikolaus Meyer-Landrut, Botschafter der EU in der Türkei
Fotoğraf: DW
ToplumTürkiye

AB yetkilisinden İstanbul Sözleşmesi açıklaması

2 saat önce

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini "üzüntüyle karşıladıklarını" söyleyerek, yürürlükteki kanunun "açıkları olduğunu" belirtti.

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AB Türkiye Delegasyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında dün akşam Bilkent Üniversitesi'nde bir panel düzenledi. Panele AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström, klinik psikolog ve psikoterapist Prof. Dr. Ceylan Daş ve Hacettepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu katıldı. 

Konuşmasında Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine değinen Büyükelçi Meyer-Landrut, Türkiye'nin bu sözleşmeden çekilmesini üzüntü ile karşıladıklarınıbelirtti. AB temsilcisi, "Çünkü bu, farkındalığın arttırılmasını sağlıyordu ve bu konudaki tedbir ve korumaları da arttırıyordu. Evet, Türkiye'de bir kanun var. Kanunlar uygulandığı ölçüde iyidir. O yüzden onların uygulanması gerekir ki koruma sağlayabilsinler. Kendi açımdan şunu belirtmek isterim ki, maalesef bazı açıklar var kanunda. Kanunun koruduğu ile İstanbul Sözleşmesi’nin korumaya çalıştıkları arasında bazı farklılıklar var. O farklılıkların da ele alınıp kapatılması gerekir" diye konuştu.

İsveç Büyükelçisi: Kadınların ekonomiye katıyması büyük bir değişiklik getirdi  

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström ise "İsveç'i bir başarı ülkesi anlatıyorum ama her şey çok iyi diyemem, çok korkunç toplumsal cinsiyete dayalı şiddet örnekleri de var" dedi. Ancak kadınların ekonomiye katılmasının büyük bir değişiklik getirdiğini söyleyen Herrström, "Kadınların güçlendirilmesi, bir toplumun büyümesi, gelişmesi anlamına geliyor. Sadece ekonomik açıdan da değil. Dolayısıyla erkeklerin değişmesi gerek. Burada bulunan tüm erkekler için geçerli diye düşünüyorum. Hepimizin sorumluluğu var. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınları desteklemeliyiz" açıklaması yaptı.

Düzenlenen panelle "Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm” kampanyası da başlamış oldu. Dünya çapında yürütülen kampanya, kadına yönelik şiddet ve hak ihlalleri konusunda farkındalığın arttırılmasını hedefliyor,

Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'nin kabul edilmesinin ardından sözleşmede yer alan ilkeler doğrultusunda "6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" hazırlanmış ve bu kanun 20 Mart 2012 tarihinde yürülüğe girmişti. Türkiye 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmişti.

ANKA,DW/BÖ,HT

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