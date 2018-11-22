AB yetkilisi: Türkiye vize serbestisi için kararlı

AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Türkiye'ye vize serbestisine ilişkin, "Yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız. Türk yetkililer kriterleri en kısa sürede tamamlama konusunda kararlı" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Brüksel'de Türk gazetecilere açıklama yapan Avramopoulos, vize serbestisi konusunda olumlu sinyaller olduğunu, anlaşma kapsamındaki "72 kriterden yedi kriter kaldığını" söyledi.

Avramopoulos, Türkiye'nin AB'nin stratejik ortağı olarak kalmaya devam edeceğini de vurguladı.

Dimitris Avramopoulos

Ankara'da da gündemdeydi

Geçen hafta Ankara'da düzenlenen Türkiye ve Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı'nda da vize muafiyetinin görüşüldüğü açıklanmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ı bir araya getiren toplantının ardından yapılan açıklamada, Türkiye'ye vize muafiyeti sağlanması amacıyla diyaloğun sürdürülmesi için tarafların niyetli olduğu vurgulanmıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, geriye altı kriter kaldığını söylemiş ve Ankara'nın bunları bir an önce tamamlamak istediğini belirtmişti.

Hangi kriterler kaldı?

31 Mayıs'ta Türkiye ile AB arasında kalan kriterler konusunda teknik görüşmeler yapılmış, Brüksel tarafından sadece AB'ye uyumlu pasaportlar konusundaki kriterin yerine getirilmesi için atılan adımlar yeterli bulunmuştu.

Geri kalan kriterler "terörle mücadele mevzuatı", "kişisel verilerin korunması", "adli işbirliği", "Europol ile anlaşma", "yolsuzlukla mücadele" ve "geri kabul anlaşması" başlıklarından oluşuyor. AB, başta en sorunlu kriter olan terörle mücadele olmak üzere Ankara'nın beklentileri karşılamadığını düşünüyor. AB, Türkiye'nin terörle mücadele yasasında değişiklikler talep ediyor.

DW/GY,DÇÜ

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