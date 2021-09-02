AB yetkili dairesi ECDC aşı tazelemeye şu an gerek görmüyor

Avrupa'da koronavirüs aşılarının tazelenmesi tartışması sürerken konuyla ilgili önemli bir açıklama Stockholm merkezli Avrupa Bulaşıcı Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden (ECDC) geldi. Merkez, Avrupa'da vatandaşların aşılarının yenilenmesi için şu an "acil ihtiyaç" görmediğini duyurdu. Yeni dozların bağışıklık sistemi zayıf insanlar için olduğunu belirten ECDC, "Mevcut bilgi düzeyine göre aşılanması tamamlanmış kişilerin aşılarının tazelenmesine acil ihtiyaç yoktur" dedi. Merkez önceliğin aşıları tamamlanmamış vatandaşlar olduğunu ifade etti.

Merkez, bağışıklık sistemi zayıf olan insanların yeterli aşı korumasına sahip olmadığı durumlarda ise aşı tazelemenin dikkate alınması gerektiği görüşünde.

DSÖ'den refah ülkelerine çağrı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ağustos ayında refah ülkelerinden, yoksul ülkelerde yaşayan insanlar daha ilk doz aşılarını beklerken, aşı tazeleme kampanyalarını yapmamalarını istemişti. DSÖ Acil Yardımlar Koordinatörü Mike Ryan, ABD gibi ülkelerin aşı tazelemeye başladığını hatırlatarak, bu durumu "başka insanlar suda boğulurken, can yeleği olan insanlara, ek yelek verilmesi" olarak tanımlayarak eleştirmişti.

AB aşıların yeteceği görüşünde

AB aşı tazeleme konusunda DSÖ'den farklı görüşte. AB'nin İç Pazardan Sorumlu Temsilcisi Thierry Breton AB'nin olası aşı tazeleme kampanyaları için 300-500 milyon doz aşıya ihtiyaç duyduğunu, bu rakamın AB'de bir ay içinde üretildiğini vurguladı. AB temsilcisi, AB ve ABD'nin birlikte ayda 500-600 milyon doz aşı ürettiğini ve AB'nin yüzlerce milyon doz aşıyı ihtiyacı olan ülkelere gönderdiğini belirtti.

Fransa aşı tazelemeye başladı

Aşı tazeleme kampanyaları birçok ülkede vaka sayılarının hızla artması ve Delta varyantının yayılmasıyla yeniden gündeme geldi. Fransa 1 Eylül Çarşamba'dan itibaren 80 yaşın üzerindekiler, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve kanser ya da diyabet hastalarının yeniden aşılanmasına başladı. Önümüzdeki günlerde bu kampanyanın 65 yaş üzerini ve obezite gibi rahatsızığı olan vatandaşları da kapsaması planlanıyor.

Fransa aşı tazelemeye dün başladı

İngiltere de "mümkün olduğunca kısa süre içinde" yarım milyona yakın bağışıkık sistemi zayıf vatandaşı aşılamaya hazırlanıyor.

DSÖ her ülkenin Eylül ayı sonuna dek nüfusunun en azından yüzde 10'unu, bu yılın sonuna dek yüzde 40'ını ve 2022 ortasına kadarsa yüzde 70'ini aşılaması tavsiyesinde bulunuyor. Birçok ülke DSÖ'nün bu hedefine uzak olsa da İspanya gibi örnekler de var. İspanya nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı başardı.

Uzmanlar Delta varyantının ortaya çıkması öncesinde sürü bağışklığının kazanılması için nüfusun yüzde 70'inin aşılanması tavsiyesinde bulunmuştu. Delta varyantı ile bu oranın yükseltilmesi gerektiği dile getirilmişti.

AFP / HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe