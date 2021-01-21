AB yeni seyahat kısıtlamalarına hazırlanıyor

Tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da koronavirüs salgını ile mücadele sürerken, virüsün mutasyona uğramış yeni varyantı endişe yaratmaya devam ediyor. Yeni virüs mutasyonlarının yayılmasını engellemek amacıyla ortak strateji belirlemek üzere Perşembe günü bir video konferans düzenleyen Avrupa Birliği (AB) liderleri, yeni kısıtlamalara gidilmesi konusunda görüş birliğine vardı. AB devlet ve hükümet başkanlarının aldığı karara göre AB ülkeleri arasındaki sınırlar kapatılmayacak ancak seyahatlere kısıtlamalar getirilebilecek.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yaklaşık dört saat süren video konferanstan sonra yaptığı açıklamada, “koyu kırmızı” olarak tabir edilen koronavirüsün çok yaygın olduğu bölgelere yapılacak seyahatler için yeni test ve karantina yükümlülüklerinin gündeme geldiğini söyledi.

AB liderlerinin koronavirüsün yeni ve daha bulaşıcı varyantları nedeniyle “Durumu çok ciddi” olarak değerlendirdiklerini ifade eden Michel, virüse karşı “iki cephede” mücadele verildiğini belirterek, “Avrupa'da aşıları hızlandırmak ve virüsü kontrol etmek için uğraş veriyoruz” dedi.

AB Sağlık Ajansı (ECDC) da yeni mutasyonlar nedeniyle mecvut risk durumunu “yüksek / çok yüksek” olarak derecelendirdi. Böylece Avrupa'da salgının başlangıcından bu yana risk sınıfı en yüksek dereceye çıkmış oldu.

“Koyu kırmızı” kategorisi geliyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, Komisyon'un mevcut vaka sayılarına göre oluşturulan “korona trafik ışığı haritasını” genişletmeyi tasarladığını açıkladı.

Von der Leyen, bu bağlamda haritaya koronavirüsün çok yaygın olduğu bölgeler için "koyu kırmızı" kategorisinin de ilave edileceğini söyledi. Mevcut haritada, bölgeler enfeksiyon durumlarına bağlı olarak, yeşil, turuncu veya kırmızı olarak gösteriliyor.

Von der Leyen, “koyu kırmızı” olarak tanımlanan bölgelerden seyahat edeceklerden uçağa binmeden önce test yaptırmalarının, yolcuktan sonra da karantinaya girmelerinin talep edebileceğini söyledi. Komisyon Başkanı, gerekli olmayan seyahatlerden ise “şiddetle kaçınılması” gerektiğini ifade etti.

Fransa Pazar gününden itibaren ülkeye AB'den geleceklerden 72 saati geçmemek üzere PCR testi yaptırmış olmalarını isteyecek. Test sonucu negatif olanların ülkeye girişlerine izin verilecek.

Öte yandan konferansta koronavirüs aşısı yaptıranların seyahat kısıtlamalarından etkilenmemeleri için Birlik üyesi 27 ülkenin ortak bir “aşı pasaportu” oluşturulması konusu da gündeme geldi, ancak bu konunun ileri bir tarihte ele alınacağı açıklandı. Aşı pasaportu önerisini turizmden önemli gelir sağlayan Yunanistan gündeme getirmişti.

Nakliyat sektöründe çalışanlar veya işi ya da eğitimi gereği sürekli sınırdan giriş çıkış yapmak zorunda olanlar ise AB içinde seyahat kısıtlamalarından muaf tutulacaklar.

Almanya- Avusturya sınırı

Sınırlar kapatılmıyor

AB Konseyi Başkanı Michel, AB iç pazarında önemli ürünlerin taşınmasını ve hizmet sunma özgürlüğünü sağlamak için AB'deki sınırların açık kalması gerektiğini belirterek, genel bir seyahat engeline karşı çıktı. Ancak Michel, virüsün yayılmasını önlemek için çok gerekli olmayan seyahatlerin daha yoğun şekilde kısıtlanmasının gerekebileceğini sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, zirveden önce yaptığı açıklamada pandemi ile mücadelede AB ülkelerinin daha yakın işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini belirtirken, Almanya sınırlarında da tamamen denetimlerden kaçınılamayacağını söyledi.

Merkel, “Almanya'dan belki de iki kat daha yüksek insidansın olduğu bir ülke, bizde işletmeler kapalıyken kendisi açarsa o zaman elbette bir sorun vardır" dedi.

Michel, AB'de aşılama işlemlerinin yavaş ilerlemesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada ise devlet ve hükümet başkanlarının bu süreci hızlandırmak istediğini söyledi. Bununla birlikte, aşıların AB genelinde aynı anda ve nüfus büyüklüğüne göre dağıtılması ilkesine bağlı kalınacağını da sözlerine ekledi.

Video konferansta liderler aşılarla ilgili “şeffaflık tartışmaları” ve teslimat planları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Biontech ve Pfizer şirketleri kısa vadede planlanandan daha az aşı sağlayabildiğinden, Almanya'da aşılama tarihleri kısmen ileriye alınmıştı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz Twitter mesajında video zirvesine katılan liderlerin aşıların mümkün olan en kısa sürede teslim edilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu yazdı. Kurz, Astrazeneca aşısının en geç gelecek hafta onaylanmasını beklediğini de ilave etti.

AB Komisyonu, 27 üye ülkeyi hedeflere ulaşma konusunda “hırslı” olmaya çağırdı. Komisyon, AB'deki yetişkinlerin yüzde 70'inin yaz aylarına kadar, 80 yaş üzerindekiler, bakım ve sağlık hizmetlerinde çalışanların yüzde 80'inin de Mart ayına kadar aşılanmasını öngörüyor. Almanya Başbakanı Merkel, Almanya'da yaşayanlara yaz sonuna kadar yani en geç 21 Eylül'e kadar aşı olanağının tanınmasının istendiğini söyledi.

dpa, AFP /TY,HT

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