AB uyuşturucu raporu: Türkiye’de ölümler artıyor

2019 Avrupa Uyuşturucu Raporu bugün Brüksel’de açıklandı. Raporda uyuşturucu kaçakçılığında önemli bir transit ülke olmaya devam eden Türkiye’deki operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu oranlarının çok yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi tarafından (EMCDDA) hazırlanan raporda, Türkiye’ye ilişkin kapsamlı analizler ve çarpıcı veriler yer aldı.

Merkezin raporunda, uyuşturucu ile mücadele alanında çok sert yasalara sahip olmasına karşın Türkiye’nin uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan önemli bir transit ülke konumunda olduğuna işaret edildi.

Raporda yer verilen istatistiklere göre Türkiye’de bir yıl içerisinde ele geçirilen eroin miktarı tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ele geçirilen miktarın çok üzerinde bulunuyor. Türkiye yürüttüğü operasyonlarda 2017 yılında 8 milyon 600 bin adet MDMA gibi sentetik uyarıcı ve 6,6 ton amfetamin ele geçirdi. AB raporuna göre, bu miktarlar tüm AB ülkelerinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen toplam miktarın çok üzerinde bulunuyor.

Dikkat çekici veriler

AB uyuşturucu raporunda Türkiye’de 15-64 arası yaş grubunda en çok esrar kullanıldığı, bunu MDMA gibi sentetik uyarıcılar ile kokainin izlediği belirtildi.

Raporda paylaşılan verilere göre yaşadışı uyuşturucu madde kullanımı erkekler arasında daha yüksek ve Türkiye’de en çok 15-34 yaş arası erkekler uyuşturucu kullanıyor.

Türkiye’de, uyuşturucu tedavisi görenlerin çoğunluğunu yine erkeklerin oluşturduğu, kullanılan yüksek riskli uyuşturucunun da vücutta morfin gibi etki gösteren opioid olduğu belirtiliyor.

AB raporunda, yataklı tedavi oranlarının son beş yılda arttığı, tedavi olan kişilerin 5’te birinin uyuşturucuyu şırınga ile enjekte edilen şekliyle kullandığı, eroinin şırınga yoluyla kullanımının ise son yıllarda gerilediği aktarılıyor.

Aşırı doz ölümleri artıyor

Raporda Türkiye’deki aşırı doz ölüm oranlarının son on yılda ciddi arttığına dikkat çekildi. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2011 yılında 105 kişi uyuşturucudan hayatını kaybederken 2016 yılında bu sayı 920’ye yükseldi. Son resmi istatistiklere göre Türkiye’de 2017 yılında uyuşturucudan ölenlerin sayısı 941 oldu. Ölenlerin büyük çoğunluğu erkek, yaş ortalaması ise 32.

2017 yılında Türkiye’deki uyuşturucu madde suçlarında bir önceki yıla kıyasla yüzde 45 oranında artış olduğu ifade edilen raporda, bunların büyük bir bölümünün uyuşturucu kullanımı ve bulundurma kaynaklı suçlar olduğu belirtiliyor.

Uyuşturucu pazarı

AB’nin uyuşturucu raporunda Türkiye’deki uyuşturucu pazarı hakkında da kapsamlı bilgiler yer alıyor.

Avrupa ve Ortadoğu arasında önemli bir uyuşturucu transit ülkesi olan Türkiye’nin Balkon rotasında yer aldığı, Afganistan’dan Avrupa’ya yapılan eroin kaçakçılığının güzergahının kilit ülkesi olduğuna dikkat çekiliyor.

Türkiye’de ele geçirilen esrarın büyük bir bölümünün Batı Balkan ülkeleri ya da Fas’tan geldiği, kokainin ise Güney Amerika kaynaklı olduğu aktarılıyor.

Raporda, Güneydoğu Avrupa’da üretilen, Captagon ya da Captagon logolu amfetamin tabletlerin kaçak yollarla Türkiye üzerinden Ortadoğu’ya gönderildiği, küçük bir bölümünün ise Türkiye’de iç tüketime yönlendirildiği aktarılıyor. Uzakdoğu’da üretilen metamfetaminin ise ya İran üzerinden ya da uçak yoluyla Türkiye sokulduğu kaydediliyor. Türkiye’de ele geçirilen MDMA gibi sentetik uyarıcıların büyük bir bölümünün Hollanda ve Belçika’dan gönderildiği, 2010 yılı itibariyle Türkiye’deki uyuşturucu pazarına giren sentetik kannabinoidler ise Çin, Avrupa ve ABD kaynaklı olduğuna dikkat çekiliyor.

Dijital pazar endişesi

Bu arada raporda sosyal medya ve internetin yasadışı karanlık ağı Darknet üzerinden yapılan uyuşturucu kaçakçılığında artış olduğuna, hatta kullanıcılara uyuşturucunun hızlı ulaştırılmasını sağlayan “Kokain çağrı merkezleri” olduğuna da dikkat çekildi.

Raporu açıklayan EMCDDA Direktörü Alexis Goosdeel, “uyuşturucu alanında karşı karşıya kaldığımız zorluklar büyüyor” dedi. AB’nin İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopoulos, “Uyuşturucu pazarındaki dijitalleşmeye odaklanmak zorundayız, kaybedecek vaktimiz yok” açıklamasını yaptı.

DW,AFP/DA,JD

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