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Fotoğraf: Jean-Francois Badias/AP/dpa/picture alliance
Politika

AB Ukrayna'ya silah desteğini 2 milyar euroya çıkardı

3 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Ukrayna'ya silah desteğini 2 milyar euroya yükseltti. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht Almanya'nın bu fonun dörttte birini finanse ettiğini söyledi.

https://www.dw.com/tr/ab-ukraynaya-silah-deste%C4%9Fini-2-milyar-euroya-%C3%A7%C4%B1kard%C4%B1/a-61919161

Avrupa Birliği, Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat desteği için sağladığı fonu 2 milyar euroya artırma kararı aldı.

AB dışişleri bakanları toplantısında Mayıs ayı ortasında 500 milyon euro daha fon sağlanması kararlaştırılmıştı. Bu meblağın 490 milyon eurosunun silah ve mühimmat geri kalan 10 milyon eurosunun ise koruyucu ekipman, ilk yardım seti ve yakıt gibi malzemeler için kullanılacağı belirtiliyor.

AB anlaşmaları, Birliğe normal bütçesinden askeri amaçla faydalanma izni vermiyor. Ancak AB, bu yardım için "Avrupa Barış Tesisi" adlı fonu devreye soktu. Bu fon, 5 milyar dolara kadar askeri yardım yapılmasına imkân tanıyor.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Salı günü yaptığı açıklamada silah teslimatı konusunda örnek olarak ağır silah parçalarını ve zırhlı araçları örnek gösterdi.

Almanya dörtte birini karşılıyor

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht  Almanya'nın bu fonun dörttte birini finanse ettiğini söyledi.

Paketin 500 milyon euroluk ilk dilimi Şubat ayı sonunda onaylanmıştı. Onu Nisan ve Mayıs'taki diğer dilimler takip etti.

Kosovo Pristina | Verteidigungsministerin Christine Lambrecht
Christine LambrechtFotoğraf: Office of the Kosovo Prime Minister

Borrell fon artışının muhtemelen sonuncu olmayacağını belirterek "Yarının tarihi bugün Ukrayna'daki savaş meydanlarında yazılıyor" dedi ve ekledi "AB ve üye ülkeler angaje kalmaya kararlılar. Sonuna kadar devam edeceğiz."

dpa / SSB, BO

 

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