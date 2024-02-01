AB Ukrayna'ya 50 milyar euroluk ek yardımda uzlaştı

Avrupa Birliği'nde Ukrayna'ya ek yardımların görüşüldüğü ve Macaristan'ın veto tehdidi nedeniyle merakla beklenen özel zirveden uzlaşma haberi geldi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk ek yardım için 27 üye ülkenin tamamının uzlaşmaya vardığını bildirdi.

Michel, "Anlaşmaya vardık. Ukrayna için AB bütçesinden 50 milyar euroluk ek destek paketinde 27 liderin hepsi mutabık kaldı. Bu, Ukrayna için sağlam, uzun vadeli, kestirilebilir bir finansman taahhüdüdür. AB Ukrayna'ya destek için liderlik ve sorumluluk üstlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya ek mali yardım için AB'nin 2021-2027 dönemini kapsayan uzun vadeli bütçesinde değişiklik yapılması planı, Aralık ayındaki AB liderler zirvesinde Macaristan'ın vetosuna takılmıştı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, konunun "uygun hazırlıklar" yapılması sonrasında AB Konseyinde yeniden ele alınacağını belirtmişti. Orban, AB Komisyonunun bütçede değişiklik planlarını gerçekçi bulmadığını belirterek "dayanaksız ve dengesiz" diye eleştirmişti.

Bugün Brüksel'de yapılan zirve öncesinde sabah saatlerinde Orban ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmişti.

DW/BK,EC

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