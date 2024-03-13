AB Ukrayna'ya 5 milyar euroluk askeri yardım yapacak

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Ukrayna'ya 5 milyar euro değerinde askeri yardım yapmayı kabul etti. AB dönem başkanlığını üstlenen Belçika'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada askeri yardımın Avrupa Barış Fonu'nun parçası olarak olarak yapılacağı kaydedildi. Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin büyükelçisi fonun revizyonu konusunda görüş birliği sağladı. Büyükelçilerin vardığı uzlaşma Avrupa Birliği liderler zirvesinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek ancak buna formalite gözüyle bakılıyor.

Birlik içinde fonun nasıl yenileneceği ile ilgili tartışmalar Almanya ve Fransa'nın talepleri nedeniyle uzamıştı. Fransa fonun Avrupa'da üretilmiş silah ve cephane için harcanmasında ısrarcı olmuş, Avrupa Birliği savunma sanayiinin rekabet edebilirliğini sürdürmek için üretim kapasitesini kalıcı bir biçimde artırabilmesi ve bunun için de sabit siparişlere ihtiyacı olduğunu ileri sürmüştü.

Almanya ise ülkelerin fona katkısında ikili yardımların dikkate alınmasını istemişti. Almanya ikili yardımların daha hızlı ve etkin bir biçimde sağlanabildiğine dikkat çekmişti.

Fonun revizyonunda yükün adil bir biçimde paylaşılmasını sağlayan düzenlemeler getirildi. Almanya açısından bu husus önem taşıyor zira sadece bu yıl Ukrayna'ya 7 milyar euroluk askeri yardımda bulunmayı kabul eden Almanya, Avrupa Birliği ödemelerinin de yaklaşık dörtte birini karşılıyor. Yeni düzenlemeye göre ikili yardımların yarısı, Avrupa Birliği fonuna yapılan mali katkı olarak geçerlilik kazanacak.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell uzlaşmayla ilgili olarak sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada "Mesaj açık: Ukrayna'yı galip gelmesi için ne gerekiyorsa destekleyeceğiz" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da "Bu, ortak zaferimize ulaşmada Avrupa'nın birlik ve kararlılığının güçlü ve vakitli bir gösterisidir" yorumunu yaptı.

Reuters / EC, JD

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?