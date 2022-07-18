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Fotoğraf: DW
Doğa ve ÇevreAvrupa

AB topraklarının yarısı kuraklık riski altında

38 dakika önce

Avrupa'da aşırı sıcaklar yüzlerce ölüme yol açarken AB Komisyonu'nun Temmuz raporunda kuraklık uyarısı yapıldı. Rapora göre en kritik durumdaki ülkeler İtalya, İspanya, Portekiz ve Fransa.

https://www.dw.com/tr/ab-topraklar%C4%B1n%C4%B1n-yar%C4%B1s%C4%B1-kurakl%C4%B1k-riski-alt%C4%B1nda/a-62513628

AB Komisyonu, aşırı sıcaklar nedeniyle AB topraklarının yarısına yakın bir bölümünün kuraklık riski altında olduğu uyarısı yaptı. Komisyon'a bağlı Ortak Araştırma Merkezi’nin Temmuz ayı verilerine dayanan raporunda ekinlerin su sıkıntısından olumsuz etkilendiği, AB topraklarının yüzde 46'sının "uyarı", yüzde 11'inin "alarm" seviyesinde kuraklıkla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Aşırı sıcaklar ve kuraklık tehdidinden en ciddi şekilde etkilenen ülkelerin başında İtalya'nın geldiği belirtilirken ülkenin kuzeyindeki Po nehri havzasının en şiddetli kuraklık seviyesi ile karşı karşıya bulunduğu ifade edildi.

Su rezervleri geriliyor

Raporda ayrıca İspanya’daki su rezervlerinde doluluk oranının son on yılın ortalamasından yüzde 31 daha düşük olduğuna işaret edildi. Portekiz’de ise hidroelektrik enerjisi üretmek için kullanılan suyun son yedi yıl ortalamasının yarısı seviyelerine gerilediği kaydedildi.

İtalya'da aşırı sıcaklar tarlalardaki ekinin kurumasına yol açtı.
İtalya'da aşırı sıcaklar tarlalardaki ekinin kurumasına yol açtı.Fotoğraf: Mauro Ujetto/NurPhoto/picture alliance

AB Komisyonu araştırmacıları, su sıkıntısı ve aşırı sıcakların özellikle Fransa, Romanya, İspanya, Portekiz ve İtalya’da hasattan alınan verimi düşürdüğüne de dikkat çekti. Raporda, hava tahminlerinin önümüzdeki dönem için de benzer bir durum ortaya koyduğu belirtilerek bunun, "tarım, enerji ve su tedarikinde zaten son derece kritik olan durumu daha da şiddetlendireceği" öngörüsünde bulunuldu.

Aşırı sıcaklar kuzeye doğru ilerliyor

Başta Portekiz, İspanya ve Fransa olmak üzere Güney Avrupa ülkeleri günlerdiraşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla boğuşuyor. İspanya'da sekiz gündür etkili olan aşırı sıcaklar 510 kişinin ölümüne yol açarken bu yıl yanan ormanlık alanın yüzölçümü toplamda 70 bin hektara ulaştı.

Sıcak hava dalgası kuzeye doğru ilerleyerek Belçika ve Almanya gibi Avrupa ülkelerini de etkilemeye başladı. İngiltere, 40 derecenin üstüne çıkması beklenen sıcaklıklarla tarihinin en sıcak günlerini yaşarken hükümet "ulusal acil durum" ilan etti, ülkede demiryolu şirketleri hizmeti durdurdu, okullar erken kapandı ve yetkililer vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık 2019 yılında 38,7 derece olarak kayıtlara geçmişti.

AFP,rtr/AI, BK

 

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