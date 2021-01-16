 AB Türkiye′ye yaptırımları rafa kaldırdı | AVRUPA | DW | 25.01.2021

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AVRUPA

AB Türkiye'ye yaptırımları rafa kaldırdı

AB dışişleri bakanları, Aralık'taki liderler zirvesinde Türkiye'ye karşı kararlaştırılan ek yaptırımları rafa kaldırdı. Maas, Ankara'dan gelen olumlu sinyallerin yaptırımlarla gölgelenmesini istemediklerini söyledi.

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AB Dışişleri Bakanları, Türkiye'ye yönelik Aralık ayındaki liderler zirvesinde kararlaştırılan yaptırımları rafa kaldırma kararı aldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Olumlu gelişmeler kaydedildiğini gördüğümüz için Türkiye'ye karşı bugün yaptırım kararı almadık" dedi.

Yunanistan ile Türkiye arasında 2016'da son verilen istikşafi görüşmelerin bugün yeniden başlatıldığına ve Türkiye'nin şu an Doğu Akdeniz'deki tartışmalı bölgelerde gemisinin bulunmadığına işaret eden Maas, "Bunlar uzun süredir beklediğimiz olumlu sinyaller. Bu sinyallerin AB tarafından gelecek yaptırım kararlarıyla gölgelenmemesi gerekir" dedi.

"Sinyallerin kalıcı olması önemli"

Almanya Dışişleri Bakanı, şimdi Ankara'dan gelen olumlu sinyallerin kalıcı olmasının önem taşıdığını vurgulayarak "O zaman AB ile Türkiye arasında yeniden bir pozitif gündemden de bahsedebilecek durumda oluruz" diye konuştu.

Maas, AB tarafından pozitif gündemin, Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesi ve Suriyeli sığınmacılara ek yardımlar gibi maddeleri kapsayabileceğini kaydetti.

10-11 Aralık'taki liderler zirvesinde Türkiye'ye yönelik, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşları içeren yaptırım listesinin genişletilmesi kararı alınmıştı. Yaptırımların çerçevesi 2019 yılı Aralık ayında oluşturulmuş, geçen yıl Şubat ayında da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iki yöneticisi yaptırım listesine alınmıştı.

Türkiye'ye karşı bu listenin dışında daha ağır yaptırımları da içerecek şekilde yaptırımların kapsamının genişletilmesi için karar ise Mart ayında düzenlenecek zirveye bırakılmıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Mart ayına kadar Türkiye ile ilişkilerin seyri ve olası yaptırım seçenekleriyle ilgili bir rapor hazırlamakla görevlendirilmişti.

AFP,dpa/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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