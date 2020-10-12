AB Türkiye'nin Oruç Reis kararını kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i yeniden Doğu Akdeniz'e gönderme kararını kınadı.

Lüksemburg'da dün düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Borrell, bunun tansiyonu düşürmek yerine Yunanistan ve Kıbrıs'la yeni bir gerginliğe yol açacağını söyledi. Borrell, "Biz Türkiye'nin aktif olarak çözüm araması ve olumsuz davranışlarda bulunmaması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Borrell, Brexit ve iklim krizi gündemiyle cuma günü toplanacak olan AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinde doğal gaz tartışmasıyla ilgili yeni gelişmelerin de ele alınacağını vurguladı.

AB Dönem Başkanı Almanya da Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de çalışmalarına devam etmesi için Navtex ilan edilmesine dün tepki göstermişti.

AB zirvesinden ne sonuççıkmıştı?

AB devlet ve hükümet başkanlarının Ekim başında bir araya geldiği zirve sonunda, Türkiye'den "Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı yasa dışı eylemlerine son vermesi için yapıcı çaba göstermesi" talep edilmiş ve Türkiye'nin yapıcı davranması karşılığında da Gümrük Birliği'nin genişletileceği, ticari kolaylıklar sağlanacağı ve mülteciler için de yeni mali yardımlar aktarılacağı mesajı verilmişti.

Türkiye, pazar günü Eylül ayı ortalarında Antalya Limanı'na dönen sismik araştırma gemisi Oruç Reis için 22 Ekim'e kadar yeni bir Navtex (denizcilere duyuru) mesajı yayınlanmıştı. Liman'dan ayrılan geminin yeni görev alan Meis Adası'nın güneyini kapsıyor.

NATO bünyesindeki görüşmeler

Oruç Reis'in Eylül ayında Antalya Limanı'na çekilmesinin ardından Yunanistan ve Türkiye, NATO bünyesinde teknik görüşmelere başlamış ve iki ülke arasında yükselen tansiyon düşmüştü. Brüksel'deki NATO karargahında Türk ve Yunan askeri teknik heyetler arasında sürdürülen teknik görüşmeler sonucunda askeri gerilimi yatıştırmaya yönelik bir güvenlik mekanizması üzerinde anlaşıldığı açıklanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, mekanizmanın havada veya denizde yaşanabilecek "olası kazaların" önüne geçilmesi amacı taşıdığını söylemişti.

dpa,AFP/HS,BÖ

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