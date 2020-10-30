 AB Türkiye’nin gaz arama faaliyetlerini kınadı | AVRUPA | DW | 04.11.2020

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AVRUPA

AB Türkiye’nin gaz arama faaliyetlerini kınadı

AB bir kez daha Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetleri nedeniyle kınadı. Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Berlin’de kritik temaslarda bulundu.

Fatih gemisi

Fatih gemisi

AB- Türkiye hattındaki Doğu Akdeniz gerilimi sürüyor. AB bugün yaptığı yeni bir açıklamayla, Türkiye’nin son Navtex ilanları ile  sismik araştırma faaliyetlerini sürdürmesine tepki göstererek kınadı.

Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in sözcüsü tarafından yayımlanan açıklamada, “diyalog alanı yaratmak için her düzeyde yürütülen yapıcı girişimlere” rağmen Türkiye’nin bu faaliyetlerini sürdürmesi “son derece üzüntü” verici denildi.

“Müzakere masası” vurgusu

AB, “Türkiye’nin çözüme  katkı sağlamak yerine tekrarladığı bu davranış biçimi ile  ne yazık ki bölgede daha fazla gerilim ve güvensizliğe yol açıyor” görüşünü kaydetti.

Türkiye-AB ilişkilerine zarar veren Doğu Akdeniz’deki gerilimin ancak müzakere masasında çözümlenebileceğine vurgu yapılan açıklamada, “iyi niyetli diyalog ve tek taraflı eylemlerden kaçınma” çağrısına da yer verildi.

Türkiye, Doğu Akdeniz’de sismik çalışmalar yürüten Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin faaliyetlerini 16 Şubat’a kadar uzattı. Ankara bu kararını bugün yayımlanan yeni bir Navtex ilanı ile duyurdu.

Kıbrıs’tan karşı Navtex

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tepkisi gecikmedi. Kathimerini gazetesinin haberine göre Kıbrıs bir karşı Navtex yayımlayarak, Türkiye’nin bu faaliyetlerini “uluslararası hukukun ve deniz güvenliği prosedürlerinin ihlali” olarak nitelendirdi ve bu araştırmaların aynı zamanda "Kıbrıs Cumhuriyeti yasaları uyarınca suç teşkil ettiğine” vurgu yaptı.

Kıbrıslı Rumlar ayrıca Türkiye’nin Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki sismik araştırma faaliyetlerini “derhal son vermesini” istedi.

AB liderleri Aralık ayında yapılacak zirvede Türkiye’ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını karara bağlayacak. AB Komisyonu Türkiye’ye yönelik hangi ekonomik yaptırımlar uygulanacağına ilişkin taslak bir liste hazırladı. Fransız haber ajansı AFP’ye bilgi veren Avrupalı diplomatlar, bu yaptırımların, Türkiye’nin turizm ve ulaşım sektörüne ağır etkide bulunabileceğine dikkat çekiyor.

Dendias Berlin’de

Bu arada Türkiye ile ilişkileri gerilimli süreçten geçen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB Dönem Başkanı Almanya’da kritik temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edilen Dendias, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ve mevkidaşı Heiko Maas ile bir araya geldi. Federal Meclis Dışişleri Komisyonu üyeleriyle görüşen Dendias’ın gündeminde ikili ilişkilerin yanı sıra, Türkiye ile yaşanan Doğu Akdeniz gerilimi gibi bölgesel gelişmeler de yer aldı.

DW, AFP/ DA, TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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