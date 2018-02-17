AB Türkiye'de temiz ve sürdürülebilir ulaşımı destekliyor

Her yıl 16-22 Eylül arasında tüm Avrupa kentlerinde düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'na, bu yıl Türkiye’den aralarında üç büyükşehrin de bulunduğu 61 şehir katılıyor. Bu yılın ana teması, "Birlikte yürüyelim" olarak belirlendi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Büyükelçi Christian Berger, Perşembe günü Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur Altay ile birlikte Mevlana Bulvarı’nda, Pazar sabahı İstanbul Bağdat Caddesi ve öğle saatlerinde Ankara Tunalı Hilmi Caddesi'nde büyükşehir belediye başkanları ve kent sakinleriyle yürüyecek.

Aynı gün Brüksel'de, sabahtan itibaren 12 saat süreyle tüm şehir trafiğe kapatılacak. Temiz ve sürdürülebilir ulaşımı amaçlayan Avrupa Hareketlilik Haftası’na iki yıl önce sadece 25 belediye katılmıştı.

Belediyelerin ilgisi büyük

DW Türkçe'nin "AB ile ilişkilerin soğuk olduğu bir dönemde, belediyelerin bu ilgisinin nedeni nedir?" sorusuna Büyükelçi Berger, "Her şeyden önce hareketlilik, çevre ve iklim dolayısıyla belediyeleri birinci derecede ilgilendiren,

Avrupa belediyeleriyle Türkiye’dekilerin ortak konusu. Avrupa belediyeleri bu sorunla baş etmek için epey ilerledi. Türk belediyeleri de Avrupa hareketlilik girişimini, kendi vatandaşlarının hayatını kolaylaştırmanın bir aracı olarak görüyorlar" yanıtını verdi.

Politikadan ayrı olarak Türkiye ve Avrupa arasında birçok ortak nokta olduğunu kaydeden Berger, "Aynı çevrede yaşıyor, aynı havayı soluyoruz. Trafik sorunlarımız aynı bu yüzden insanlar politik gerginlik konularını bırakıp, bireyler için ne önemli ona bakıyorlar" dedi.

Belediyelerin ilgisinin bir diğer nedenini de tüm Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda belediyelere verilen destekler olduğunu hatırlatan Berger, AB Türkiye Delegasyonu'nun, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ile başlattıkları farkındalık kampanyasının da çok önemli olduğunun altını çizdi.

Belediyelere 25 milyon euro hibe

AB'nin resmi gündemine on yıl önce giren Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Planları (SUMP), Türkiye’deki belediyelerden de büyük ilgi görüyor. Esas olarak karbon emisyonunu sıfırlamayı, güvenliği, çevreyi önceleyen yaklaşımın esasını toplu taşımaya entegre edilmiş bisiklet ve yürüyüş yolları oluşturuyor. Bu planlar otomobil öncelikli eski ulaşım planlarının yerini alacak.

Birçok Avrupa kentinde bisikletler en önemli ulaşım araçları konumunda

AB’den finansman desteği alabilmek için 51 belediyeden proje teklifi geldi. Bu çerçevede Ankara, İzmir, İzmit, Trabzon, Maraş belediyelerinin, Sürdürülebilir Şehir Hareket Planı başvurusu, Ulaştırma Bakanlığı tarafından öncelikli projeler olarak kabul edildi. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri’nin başvuruları 31 Mart'taki yerel seçimlerden önce yapılmıştı.

Bu kapsamda, metro, otobüs, tramvay duraklarını, yaya ve bisiklet yollarıyla destekleyen, bireysel otomobil kullanımını azaltmayı hedefleyen şehirlerin yeni ulaşım projelerini hayata geçirmek için Avrupa Birliği, 25 milyon euro hibe verecek. Projelerin yüzde 85’i AB katkısıyla yapılacak.

Konya'ya 315 km bisiklet yolu

Konya Belediyesi, bisiklet yolu master planını hazırladı. Bu çerçevede şehir merkezine 315 kilometre bisiklet yolu yapılması planlanıyor. Yetkililer, eskiden bisikletin başkenti olduğunu söyledikleri Konya’yı yeniden aynı özelliğe kavuşturmayı planlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise, bisiklet ve yaya yollarını metro ve otobüs duraklarına adapte etmek için büyük bir dönüşüm başlattı. 54 kilometrelik bisiklet yolu ile aralarında Hacettepe, ODTÜ, Bilkent’in de bulunduğu altı üniversiteyi birbirine bağlamak için 54 kilometrelik bisiklet yolu oluşturacak. Böylece otobüs ya da metrodan inen öğrenciler bisikletleriyle kampüse gidebilecek.

Büyükelçi Berger, Yavaş’ın, bu konuya çok büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Trafik sorunu ile ilgili birçok fikri var. Biz tüm belediyelere bu plan için somut projeler yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Altı belediye desteğimiz için başvurdu" dedi.

Ancak Berger, AB’nin metro, tren yolu gibi büyük altyapı projelerine finansman vermediğinin altını da çizdi. Bu tür altyapı projeleri için Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası gibi kuruluşları işaret eden Büyükelçi, belediyelere bu konularda yapacakları projelerde her türlü teknik desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Aslı Işık / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe