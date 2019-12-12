AB: Türkiye-Libya mutabakatı üçüncü tarafları bağlamaz

Brüksel'de dün iki günlük zirve için bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) liderleri, Türkiye'nin Libya ile 27 Kasım'da imzaladığı ve 8 Aralık'ta yürürlüğe giren "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nı sert dille eleştirdi.

AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının Perşembe gecesi üzerinde uzlaşmaya vardığı ortak bildiride mutabakatın "üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ettiği, deniz hukukuna aykırı olduğu ve bu nedenle üçüncü taraflar açısından hukuki sonuçlarının bulunmadığı" kaydedildi. Açıklamada AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs'la 'yanlış anlaşılmaya imkan vermeyecek şekilde'dayanışma içinde olunduğu da vurgulandı.

Yunanistan, Türkiye'nin mutabakatla Girit adası ve On İki Adanın yakınındaki bölgede hak iddia ettiğini belirterek Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet başvurusunda bulunmuştu.

Bu bölgenin kendi kıta sahanlığı içinde bulunduğunu savunan Türkiye dün, mutabakatın tescil için BM'ye gönderildiğini açıklamıştı. Yunanistan Türkiye'nin adımının BM Deniz Hukuku Sözleşmesini ihlal ettiğini savunuyor. Türkiye ise bu anlaşmaya taraf değil.

İklim, Rusya yaptırımları, AB reformu...

Brüksel'de devam eden AB liderler zirvesinde bugün ise iklim koruma çabaları gündemde olacak. Liderler 2050 yılına kadar AB'de sera gazı salınımını sıfırlama hedefine yönelik atılacak adımlarda Perşembe günü uzlaşmaya varamadı. Almanya Başbakanı Angela Merkel Perşembe gecesi yaptığı açıklamada Polonya'nın ilan edilen hedeflerle ilgili çekinceleri nedeniyle konunun Haziran ayındaki liderler zirvesinde yeniden ele alınacağını kaydetti. Yayınlanan bildiriye Çekya ve Macaristan'ın baskısı sonucu nükleer enerjinin sera gazı salınımının sıfırlanması sürecinde yararlanılabilecek bir enerji kaynağı olarak metne dahil edildiği belirtiliyor.

Ekonomileri hâlâ büyük ölçüde fosil yakıtlara dayanan Polonya, Çekya ve Macaristan, zirve öncesinde ortak iklim hedefleri konusunda kendilerine mali destek için somut taahhütlerde bulunulmasını talep etmişti.

AB liderler zirvesinde Rusya'ya yönelik Ukrayna nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımlar ise büyük tartışmalar yaşanmadan uzatıldı.

AB'de reform konusunun etraflıca tartışılması için bir konferans düzenlenmesi de karara bağlanırken, AB dönem başkanlığını 1 Ocak'ta devralacak Hırvatistan'ın AB'nin geleceği konulu konferans için somut öneriler sunması kararlaştırıldı.

AB liderlerinin Cuma günü de Euro Bölgesinde reform ve Britanya'daki seçimler sonrasında Brexit sürecinin durumunu görüşmesi öngörülüyor.

AFP,dpa/BK,JD

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