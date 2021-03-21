AB: Türkiye konusunda tüm seçenekler masada

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürme adımlarını memnuniyetle karşıladıklarını, ancak bu adımların devam etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'deki iç gelişmelerin derin endişe yarattığına vurgu yapan Borrell, AB açısından tüm seçeneklerin masada olduğu mesajı verdi.

AB dışişleri bakanları toplantısı sonrasında konuşan Borrell, 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak AB liderler zirvesindeki en önemli konulardan birinin Türkiye olacağını belirterek Bakanlar Konseyi toplantısında zirvedeki tartışmalara temel oluşturacak raporun istişare edildiğini belirtti.

Aralık ayındaki liderler zirvesi sonrasında Türk yönetimi tarafından Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılması yönünde doğru yönde adımlar atıldığını kaydeden Borrell, "keşif ve sondaj gemilerinin Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinden çekildiğini, söylemin yumuşatıldığını ve Türk yetkililerin AB ile güçlü bir ilişki yönünde açıklamalar yaptığını" belirtti.

HDP ve İstanbul Sözleşmesi uyarısı

Borrell, Türkiye'deki iç gelişmelerin ise "ciddi endişe" kaynağı olmayı sürdürdüğünü kaydetti. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesi ve HDP'nin kapatılması girişimine dikkat çeken Yüksek Temsilci, bu gelişmeleri güçlü bir şekilde kınadıklarını belirterek bu tür adımların Türkiye'yi Avrupa yolundan çıkardığı uyarısı yaptı.

Türkiye'de olumlu gelişmelerin teşvik edilmesinin önemi konusunda konusunda dışişleri bakanlarının hemfikir olduklarını belirten Borrell, "aynı zamanda gerektiği durumlarda tüm seçeneklerin masada bulunmasının da önemli olduğunu" düşündüklerini söyledi.

Gözler liderler zirvesinde

AB zirvesine hazırlık çerçevesinde bu akşam Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir görüşme gerçekleştireceğini belirten Borrell, dışişleri bakanları toplantısında kararlar alınmadığını, kararı AB liderlerinin vereceğini kaydetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 10-11 Aralık'ta düzenlenen AB liderler zirvesinde, Mart ayındaki zirveye kadar Türkiye ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlamakla görevlendirilmişti. Borrell'in raporu, Türkiye ile ilişkilerin seyri ve olası yaptırımlar konusunda da temel alınacak.

Yaptırım tehdidi

AB liderleri Aralık'taki zirvede, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerini durdurması ve gerginliğin düşürülmesi için Türkiye'ye Mart ayındaki zirveye kadar süre tanımış, Türkiye'nin tavrını değiştirmemesi halinde ek yaptırımlar yürürlüğe sokma tehdidinde bulunmuştu.

Aralık'taki zirvede, Doğu Akdeniz'de doğal gaz faaliyetleriyle bağlantılı mevcut yaptırım listesine yeni kişi ve kuruluşların eklenmesi kararı alınmıştı, ancak iki taraf arasında pozitif gündem oluşturma çabaları doğrultusunda bu karar uygulanmamıştı. Mevcut yaptırım listesinde, 2020 Şubat ayından bu yana Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iki yöneticisinin adı bulunuyor.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe