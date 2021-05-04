AB sofrasına giren ilk böcek

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, kurutulmuş sarı un kurdu larvasını "inovatif gıda" olarak kabul edilmesi konusunda anlaştı.

Kararı duyuran Avrupa Komisyonu'nun açıklamasında, "Böceklerin alternatif protein kaynağı olarak kullanımı yeni bir durum değil. Böcekler, dünyanın birçok bölgesinde düzenli olarak yeniyor" denildi.

Sarı un kurdu larvasının da bir gıda ürünü olarak kullanıldığında bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Avrupa Komisyonu, kabuklu deniz canlısı ya da toza karşı alerjisi olan kişilerde yaratabileceği etkiler konusunda ise dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Un kurdu larvası; hamburger, bisküvi ya da protein içeceği yapımında kullanılabiliyor.

Un kurdu larvasından hamburger

11 böcek daha sırada

Komisyon, şu an 11 böcekle ilgili daha başvuru olduğunu bildirdi. Komisyon, bu böceklerin de "inovatif gıda" kapsamına alınıp alınmaması konusunun AB bünyesindeki Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) tarafından değerlendirildiğini duyurdu.

EFSA, geçen Ocak ayında sarı un kurdu larvası yenilmesinin güvenli olduğu yönünde görüş bildirmişti. Araştırmacılar, bu larvaların hem kurutulmuş şekilde bütün olarak hem de toz hâlde tüketilebileceğini ya da başka gıdaların içinde kullanılabileceğini belirtmişti.

Avrupa Komisyonu, sarı un kurdu larvası hakkında varılan kararın önümüzdeki haftalarda resmen kabul edilmesinin beklendiğini duyurdu. Böylece AB ilk kez bir böceği gıda ürünü olarak kabul etmiş olacak. Avrupa Komisyonu, geçmişte bazı üye ülkelerde böcek tüketiminin mümkün olduğunu ancak bunun AB düzenlemelerinde 2018 yılında yapılan ve tüm böcek tüketimlerini Brüksel'in onayına bağlayan güncellemeden önce olduğunu hatırlattı.

DW,AP,AFP/CÖ,SSB

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