AB: Seçimler demokrasiye olan bağlılığı gösteriyor

Avrupa Birliği 31 Mart seçimlerinin "sakin" ve "profesyonel" bir şekilde gerçekleştirilmesinden ötürü Türkiye'yi öven bir açıklama yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 31 Mart seçimlerinin düzenleniş biçiminden ötürü Türkiye'yi öven bir açıklama yayınladı.

Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Belediye seçimlerinin sakin ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmesi Türkiye'yi onurlandırmakta ve vatandaşların yerel demokrasiye olan bağlılığını göstermektedir" dedi.

Borrell ayrıca "Temel haklar ve demokrasi ilişkilerimizin merkezinde yer almaktadır: (Türkiye'yi) AB'ye yakınlaştıran reformlar üzerinde birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye 1999 yılında Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsü almıştı ancak Türkiye'nin AB'ye katılım müzakereleri 2018 yılında fiilen durmuştu. Brüksel Ankara ile göç, enerji ve ticaret gibi konularda daha iyi işbirliği için diyalog arayışını ise sürdürüyor.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre 31 Mart günü yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye genelinde oyların yüzde 37,77'sini alırken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) oy oranı yüzde 35,49, Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) oy oranı yüzde 6,19, DEM Parti'nin oy oranı yüzde 5,70, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oy oranı yüzde 4,99, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 3,77 oldu.

Seçimlere katılım oranı yüzde 78,55 olurken CHP resmi olmayan sonuçlara göre büyükşehir sayısını 11'den 14'e, il sayısını ise 10'dan 21'e çıkardı. CHP toplamda 35 il belediyesi kazandı.

AKP, 2019'daki yerel seçimlerde 15'i büyükşehir olmak üzere 39 kent, 535 ilçe, 202 belde belediyesini kazanmıştı. İktidar partisi, 2014 yerel seçimlerinde ise 18'i büyükşehir olmak üzere 48 yerde belediye başkanlığını almıştı.

AKP'deki düşüş 31 Mart yerel seçimlerinde de sürdü. 31 Mart'ta AKP'nin kazandığı büyükşehir belediye sayısı 12'ye, il belediye sayısı da 12'ye düştü. İktidar partisi, toplamda 24 kenti alabildi.

DW/EC, JD

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