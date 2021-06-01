AB Savcılığı görevine başladı

Avrupa Birliği (AB) içinde ulusal sınırları aşan ve AB bütçesini zarara uğratan suçlardan sorumlu AB Savcılığı kurumu görevine başladı. Başsavcı olarak söz konusu kurumun başına getirilen Romanyalı hukukçu Laura Codruta Kövesi, göreve başlamasını "tarihi bir an" olarak nitelendirerek kurumun üye ülkelerde emsalsiz bir soruşturma yetkisine sahip olduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği Başsavcısı Laura Codruta Kövesi

AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders de AB Savcılığı'nın en önemli görevlerinden birinin, 750 milyar euro hacmindeki AB korona yardım fonunu korumak olacağını ifade etti.

Merkezi Lüksemburg'ta olan AB Savcılığı yolsuzluk, kara para aklama, sübvansiyon hilesi ve zimmete para geçirme gibi suçların takibinden sorumlu olacak. Ayrıca ulusal sınırları aşan katma değer vergisi yolsuzluğu ile mücadelede bu kurumun yetki alanına dahil edildi. Savcılık, bu bağlamda ulusal düzeyde soruşturma yürütebilecek, tutuklama kararı başvurusunda bulunabilecek ve dava açabilecek.

"Demokratik toplum için en sık karşılaşılan tehlike"

AB Savcılığının bu yetkileri ile benzersiz bir kurum olduğunu ifade eden Başsavcı Kövesi, Savcılığın "AB'deki hukuk devleti ilkesinin savunulması adına en keskin araç" olduğunu dile getirdi. Daha önce ülkesi Romanya'da yolsuzlukla mücadele eden Kövesi, AB Savcılığı'nın her yıl binlerce dava ile ilgili karar alacağını, zira ekonomi ve mali alandaki suçların, "her demokratik toplum için en sık karşılaşılan tehlike" olduğunu belirtti.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova da sadece 2019 yılında Birlik bütçesinin çeşitli suçlarla 460 milyon euro zarara uğratıldığını bildirdi.

Öte yandan 1 Haziran itibariyle göreve başlayan AB Savcılığı, 27 Birlik üyesinden beşinde yetkili olamayacak. Danimarka, İrlanda, Polonya, İsveç ve Macaristan, söz konusu kurumun kendi sınırları içinde yetki sahibi olmasını kabul etmedi. Didier Reynders, Lüksemburg'ta yaptığı açıklamada, AB bütçesinin tüm üye ülkeleri ilgilendirdiğini ve bu sebeple, söz konusu oluşuma tüm ülkelerin katılmasını ümit ettiğini belirtti.

AFP / ET,HS

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