 AB Remdesivir′den 500 bin doz daha sipariş etti | YAŞAM | DW | 08.10.2020

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YAŞAM

AB Remdesivir'den 500 bin doz daha sipariş etti

AB Komisyonu, ABD Başkanı Trump'ın tedavisinde de kullanılan Remdesivir ilacından 500 bin doz daha sipariş etti. İlacın koronavirüs hastalarının iyileşme sürecini hızlandırdığı belirtiliyor.

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AB Komisyonu, koronavirüs hastalığına karşı kullanılmak üzere Remdesivir ilacından 500 bin doz daha sipariş etti. Amerikan Gilead Sciences şirketinin ürettiği ilaç Afrika'daki Ebola salgınına karşı geliştirilmiş, koronavirüs vakalarında da iyileşme sürecini hızlandırıcı etki yaptığı gözlenmişti.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 27 AB üyesi ülke ile Britanya, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve altı Balkan ülkesinin ilaç temini için Komisyon'a başvurabilecekleri bildirildi.

Remdesivir'in AB içinde satış ve kullanımı için Temmuz ayı başında hızlandırılmış bir süreç izlenerek koşullu izin verilmiş, AB Komisyonu Ağustos ayında ilk 33 bini aşkın doz için sipariş vermişti. 70 milyon euro değerindeki ilaçların AB bütçesinde koronavirüs salgını için ayrılan acil yardımlardan karşılandığı, üye ülkeler ve Britanya'ya dağıtıldığı açıklanmıştı. Yeni siparişin finansmanı konusundaysa henüz bir bilgi verilmedi.

Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) göre, özellikle oksijen desteğine ihtiyaç duyulan hastalarda iyileşme süresini büyük ölçüde kısaltan Remdesivir, en fazla on gün kullanılabiliyor. RKI, ilacın hastalığın ilk safhalarında kullanılmaya başlanması gerektiğine, geç başlanılan tedavilerde olumsuz etki yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de Remdesivir kullanılmıştı.

AFP/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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AB'den Remdesivir atağı

ABD’nin ardından Avrupa Birliği de koronavirüs salgınına karşı Remdesivir stoklamak istiyor. AB Komisyonu, üretici Gilead Sciences şirketi ile pazarlıkların sürdüğünü açıkladı.  

ABD bütün Remdesivir ilaçlarını alıyor

ABD hükümetinin, koronavirüse yakalanan bazı kişilerin tedavisinde olumlu sonuç veren Remdesivir adlı ilacın tamamına yakınını satın aldığı iddia edildi.  

Avrupa'da Remdesivir'e yeşil ışık

Avrupa’da ilk kez koronavirüs tedavisi için bir ilaç tavsiyesinde bulunuldu. Avrupa İlaç Ajansı, son günlerde COVID-19 tedavisinde sıkça gündeme gelen Remdesivir'e yeşil ışık yaktı.  

Gilead: Remdesivir'in onay süreci hızlı ilerliyor

İngiltere'de 352 kişi daha yaşamını yitirdi. Gilead Sciences koronavirüs tedavisinde Remdesivir adlı ilacın ABD'de onay sürecinin hızlı ilerlediğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Fransızları uyardı.  

Koronavirüsün tedavisinde umut veren ilaç

Bilim insanları yeni tip koronavirüse tedavi aramayı sürdürüyor. Maymunlar üzerindeki son araştırma Remdesivir adlı ilacın kayda değer iyileşme sağladığını gösterdi.  

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