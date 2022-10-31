  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye'de 2021 yazında toplam 139 bin 505 hektar alan yandı
Türkiye'de 2021 yazında toplam 139 bin 505 hektar alan yandı Fotoğraf: Depo Photos/abaca/picture alliance
Doğa ve ÇevreTürkiye

Rapor: 2021'de en çok yanan alan Türkiye'de

41 dakika önce

AB'nin resmi verilerle hazırladığı orman yangını raporuna göre 2021'de Avrupa'da çok yanan alan Türkiye'de.

https://p.dw.com/p/4ItUR

Avrupa Birliği'nin (AB)Avrupa'daki orman yangınları ile ilgili bugün kamuoyu ile paylaştığı son rapor Türkiye'de 2021 yaz aylarında meydana gelen orman yangının yol açtığı felaketi gözler önüne serdi. Raporda Türkiye'de 2011-2020 arasındaki 10 yılın ortalaması alındığında yılda 9 bin hektar ormanın yandığı, 2021'de ise bu miktarın 139 bin hektara yükseldiği görülüyor.

2021 yılı Temmuz ayı sonlarında ilk Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve ardından birçok bölgeye yayılan orman yangınları uzun bir süre söndürülememiş, yangınlarla mücadelede söndürme uçaklarının yetersiz kaldığı eleştirileri yapılmıştı.

Geçen yıl 2793 orman yangını çıktı

AB'nin Ortak Araştırma Merkezi, 34 Avrupa ülkesinden aldığı verilerle orman yangınlarına ilişkin 2021 raporunu bugün yayımladı.

Raporun 11'inci sayfasındaki grafiğe göre Türkiye'de 2011-2020 arasındaki yangın sayısının yıllık ortalaması 2631 iken 2021'de yangın sayısı ortalamadan az bir artışla 2793 olarak yer alıyor.

Rapor, yangın sayısının fazla artmamasına karşılık yanan alanlardaki yüksek artışı rakamlarla ortaya koyuyor. Buna göre 2011-2020 arasında Türkiye'de toplam 9095 hektar alan yanarken, 2021 yılında ise yanan toplam alan 139 bin 505 hektar.

Antalya'da yanan ormanlar ve evler şimdi ne durumda?

Rapora göre 2021 yılında Avrupa'da en çok yanan ve yangınlardan etkilenen bölgeler Türkiye'de bulunuyor. Türkiye'yi İtalya takip ediyor. Türkiye'den sağlanan resmi verilerle hazırlanan rapor Türkiye'deki yangınların yüzde 91'inin insan aktiviteleri nedeniyle çıktığını da belirtiyor.

 

DW / GS,HS

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Geri dönüşüm tesislerinde yangınlar: Yetersiz denetim

Geri dönüşüm tesislerinde yangınlar: Yetersiz denetim

Türkiye'de geri dönüşüm tesislerindeki yangınlar 5 yılda 20 kat arttı. Uzmanlara göre bu artıştaki en önemli etken, atık ithalatıyla birlikte sayıları artan bu tesislere yönelik etkili bir denetim yapılmaması.
Doğa ve Çevre30 Ekim 2022

AB içinde 700 bin hektar ormanlık alan yandı

AB içinde 700 bin hektar ormanlık alan yandı

Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl içinde Avrupa Birliği genelinde 700 bin hektar ormanlık alanın yandığını açıkladı.
Doğa ve Çevre18 Ağustos 2022
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei | Besuch Antonio Guterres in Istanbul

Rusya: Tahıl koridorunda uzlaşı için girişim başlatıldı

Politika10 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

2017 yılında Somali'deki Türk askeri akademisinin ilk mezunları

Türkiye'nin Afrika'daki başarısının sırrı ne?

Türkiye'nin Afrika'daki başarısının sırrı ne?

Politika30 dakika önce

Davutpaşa’da cezasızlıkla mücadele

Davutpaşa’da cezasızlıkla mücadele

Hukuk ve Adalet5 saat önce
CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır

Başarır: Dokunulmazlığımı kaldırsınlar, korkmuyorum

Başarır: Dokunulmazlığımı kaldırsınlar, korkmuyorum

Politika8 saat önce

Ayşe Buğra: Başımıza gelenleri hâlâ inanılmaz buluyorum

Ayşe Buğra: Başımıza gelenleri hâlâ inanılmaz buluyorum

Hukuk ve Adalet9 saat önce

Geri dönüşüm tesislerinde yangınlar: Yetersiz denetim

Geri dönüşüm tesislerinde yangınlar: Yetersiz denetim

Doğa ve Çevre30 Ekim 2022

Enerji krizi: Almanya'da "blackout" korkusu

Enerji krizi: Almanya'da "blackout" korkusu

Ekonomi30 Ekim 2022
Ana sayfaya dön