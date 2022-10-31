Rapor: 2021'de en çok yanan alan Türkiye'de

AB'nin resmi verilerle hazırladığı orman yangını raporuna göre 2021'de Avrupa'da çok yanan alan Türkiye'de.

Avrupa Birliği'nin (AB)Avrupa'daki orman yangınları ile ilgili bugün kamuoyu ile paylaştığı son rapor Türkiye'de 2021 yaz aylarında meydana gelen orman yangının yol açtığı felaketi gözler önüne serdi. Raporda Türkiye'de 2011-2020 arasındaki 10 yılın ortalaması alındığında yılda 9 bin hektar ormanın yandığı, 2021'de ise bu miktarın 139 bin hektara yükseldiği görülüyor.

2021 yılı Temmuz ayı sonlarında ilk Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve ardından birçok bölgeye yayılan orman yangınları uzun bir süre söndürülememiş, yangınlarla mücadelede söndürme uçaklarının yetersiz kaldığı eleştirileri yapılmıştı.

Geçen yıl 2793 orman yangını çıktı

AB'nin Ortak Araştırma Merkezi, 34 Avrupa ülkesinden aldığı verilerle orman yangınlarına ilişkin 2021 raporunu bugün yayımladı.

Raporun 11'inci sayfasındaki grafiğe göre Türkiye'de 2011-2020 arasındaki yangın sayısının yıllık ortalaması 2631 iken 2021'de yangın sayısı ortalamadan az bir artışla 2793 olarak yer alıyor.

Rapor, yangın sayısının fazla artmamasına karşılık yanan alanlardaki yüksek artışı rakamlarla ortaya koyuyor. Buna göre 2011-2020 arasında Türkiye'de toplam 9095 hektar alan yanarken, 2021 yılında ise yanan toplam alan 139 bin 505 hektar.

Antalya'da yanan ormanlar ve evler şimdi ne durumda? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rapora göre 2021 yılında Avrupa'da en çok yanan ve yangınlardan etkilenen bölgeler Türkiye'de bulunuyor. Türkiye'yi İtalya takip ediyor. Türkiye'den sağlanan resmi verilerle hazırlanan rapor Türkiye'deki yangınların yüzde 91'inin insan aktiviteleri nedeniyle çıktığını da belirtiyor.

DW / GS,HS