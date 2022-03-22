AB ortak doğal gaz ve LNG alımları planlıyor

Brüksel'de Perşembe günü başlayacak iki günlük Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin sonuç bildirgesinden ayrıntılar kamuoyuna sızmaya başladı. Reuters haber ajansı, ele geçirdiği bildiri taslağında üçüncü ülkelerden ortak doğal gaz ve petrol alımlarının öngörüldüğünü bildirdi. Taslakta, "Üye ülkeler ve AB Komisyonunun önümüzdeki kış için doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve hidrojen alımlarında acil iş birliğine gideceği" ifadesi yer alıyor.

Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle enerji fiyatları rekor seviyelere yükselmiş durumda. Rusya'ya enerji alanındaki bağımlılığını mümkün olduğunca hızlı bir şekilde azaltmayı hedefleyen AB, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi ülkelerden LNG alımlarını artırmak istiyor. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck de son olarak Katar'da LNG alımları için temaslarda bulunmuştu.

Ukrayna'nın yeniden inşası için fon

AB liderler zirvesi sonuç bildirisi taslağında Ukrayna'ya destek için bir emanet fonu oluşturulması planı da yer aldı. AFP haber ajansı, fonla ilgili olarak, "AB, Rus askeri saldırganlığı nedeniyle Ukrayna'da yaşanan tahribat ve büyük kayıpları göz önünde bulundurarak, Ukrayna hükümetine acil ihtiyaçları için yardım sağlamayı ve Rus saldırısı sona erdiğinde demokratik bir Ukrayna'nın yeniden inşası için destek olmayı taahhüt etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Bildiri taslağında, "Bu hedef doğrultusunda AB Konseyi, bir Ukrayna Dayanışma Emanet Fonu oluşturmakta mutabıktır ve hazırlıklara gecikmeksizin başlanması çağrısı yapmaktadır" denildi. Üzerinde istişarelerin sürdüğü fonun hacmi ve işleyişi gibi konularda ayrıntılar henüz bilinmiyor.

Rusya'ya yaptırımlarda mutabakat yok

AB, Ukrayna'ya destek için 1,2 milyar euroluk acil durum finansmanı kararlaştırmış, Ukrayna ordusuna silah finansmanı içinse bir milyar euroluk destek taahhüdünde bulunmuştu.

Rusya'ya yaptırımların genişletilmesi konusunda ise üye ülkeler arasında bir fikir birliğine ulaşılabilmiş değil. Liderler zirvesi sonuç bildiri taslağında, "AB'nin Moskova ve müttefiki Belarus'a karşı koordineli ek yaptırımlar için hızla harekete geçmeye hazır olduğu" ifadesiyle yetinildi.

rtr,AFP / BK,ET

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