 AB Orban′dan açıklama bekliyor | AVRUPA | DW | 21.11.2018

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AVRUPA

AB Orban'dan açıklama bekliyor

İki yıl hapse mahkum edilen Makedon siyasetçi Gruevski'ye, yakın dostu Orban'ın liderliğindeki Macaristan'da sığınma verilmesi AB'nin tepkisini çekti. Brüksel, Orban'dan izahat bekliyor.

Westbalkan Gipfel in London Johannes Hahn (Imago/A. Parsons)

Macaristan'ın Makedonya'nın eski Başbakanı Nikola Gruevski'ye siyasi sığınma verdiği yönündeki haberlerin ardından Avrupa Birliği, Budapeşte'den izahat beklediğini açıkladı. 

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, Gruevski'ye sığınma hakkı sağlanmasının gerekçelerini öğrenmek istediklerini dile getirdi. Hahn, "Eğer (haberler) doğru ise Viktor Orban'dan mantıklı bir açıklama bekliyorum" yazdı.

Macaristan'ın popülist sağcı lideri Orban'a yakınlığı ile bilinen Gruevski, ülkesinde yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına mahkum edilmesinin ardından geçen hafta yasa dışı yollardan Budapeşte'ye kaçmıştı.

Ungarn 2015 Nikola Gruevski, Premierminister Mazedonien & Viktor Orban (picture-alliance/dpa/L. Soos)

Makedon siyasetçi Nikola Gruevski ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban (sağda)

Firari siyasetçi Gruevski, ülkesinde siyasi zulüm göreceği nedeniyle sığınma hakkı elde ettiğini açıklamıştı.

Ölüm tehdidi aldığını öne süren Gruevski, Makedon Başbakan Zoran Zaev hükümetini demokratik olmayan yollara başvurarak özgürlüğünü elinden almakla suçluyor.

Makedon hükümeti ise iddiaları reddediyor ve Gruevski'nin ölüm tehdidi aldığına dair her hangi bir şikayette bulunmadığını kaydediyor. Üsküp, Gruevski için uluslararası yakalama emir çıkartmıştı. 

On yıl boyunca Makedonya'da siyaset arenasında yön veren 48 yaşındaki Gruevski, 2016 yılında ortaya çıkan dinleme skandalının ardından istifa etmişti.  Kişisel seyahatlerinde kullanmak üzere devlet fonu ile 600 bin euro değerinde bir araç satın almaktan mayıs ayında suçlu bulunmuştu.

DW,AFP/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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