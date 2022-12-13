AB Macaristan'ın fonlarını askıya almada uzlaştı

AB Komisyonu, hukukun üstünlüğü ilkesini çiğnediği gerekçesiyle Macaristan'a ayrılan bütçeden 6,3 milyar euronun dondurulmasına karar verdi. Kararın yürürlüğe girebilmesi için 15 üye ülkenin onayı gerekiyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyük bir çoğunluğu, Macaristan'ın hukukun üstünlüğüne riayet etmediği yönündeki endişeler nedeniyle, Birlik bütçesinden bu ülke için ayrılan 6,3 milyar euro tutarındaki fonun dondurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Ancak üye devletlerin daimi temsilcilerinin Brüksel'de gerçekleştirdikleri toplantıda kararlaştırılan miktar,Avrupa Komisyonu'nun başlangıçta önerdiğinden 1,2 milyar euro daha düşük.

Brüksel, yolsuzlukla mücadelede önlemlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle, Macaristan'ın AB fonlarını gerektiği gibi kullanmadığını savunuyor. Avrupa Komisyonu, Başbakan Viktor Orban'ın hukukun üstünlüğüne yönelik reform vaatlerini tam olarak yerine getirene kadar Macaristan'a ayrılan yaklaşık 7,5 milyar euro büyüklüğündeki fonun kesilmesi yönündeki tavsiyesini yinelemişti. Kararın yürürlüğe konabilmesi için 27 üye ülkenin en az 15'inin onayı gerekiyor. Bu, AB nüfusunun yüzde 65'ine tekabül ediyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Fotoğraf: Geert Vanden Wijngaert/AP/picture alliance

Avrupa Komisyonu, Macaristan'daki yolsuzluk iddialarına yönelik uzun süredir eleştirilerini dile getirse de, ilk kez fonların kesilmesini teklif etmiş oldu.

Covid yardımlarına şartlı onay

Diğer yandan Macaristan'a ayrılan, 5,8 milyar euroluk Covid-19 yardımı ise onaylandı. Ancak Komisyon, gerekli tüm reformlar tamamlanana kadar ödemelerde hiçbir fonun serbest bırakılmayacağını açıkladı.

Budapeşte yönetimine karşı finansman kısıtlanması süreci, AB ülkelerinin bloğun genel ilkelerine uymasını sağlamayı amaçlayan 2021'de yürürlüğe giren yeni mevzuata dayanarak Nisan ayında başlamıştı.

Macaristan vetodan vazgeçti

AB fonlarının kesilmesi tehdidine karşılık Macaristan'ın da, Ukrayna'ya yardım ve kurumlar vergisi gibi oy birliği gerektiren iki AB politika kararını engellediği düşünülüyordu. Ancak diplomatk kaynaklardan alınan bilgilere göre aralarında Almanya'nın da bulunduğu bazı üye devletlerin Covid-19 yardımını engellemekle tehdit etmesi üzerine Macaristan, Pazartesi akşamı her iki politikaya karşı vetosundan vazgeçti.

dpa / GY, HT