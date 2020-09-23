 AB Lukaşenko′nun devlet başkanlığını tanımıyor | AVRUPA | DW | 24.09.2020

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AVRUPA

AB Lukaşenko'nun devlet başkanlığını tanımıyor

AB, Aleksander Lukaşenko'nun gizli devlet başkanlığı törenini ve seçim sonucunu tanımadığını açıkladı. Minsk'teki yemin töreninin ardından ülkede de protesto gösterileri düzenlendi.

Alexander Lukaşenko

Alexander Lukaşenko

Avrupa Birliği (AB), Belarus'ta Alexander Lukaşenko'nun tartışmalı devlet başkanlığı için dün düzenlenen gizli yemin törenini kınadı. Belarus'taki seçimin adil ve özgür olmadığını, bu nedenle de sonucu tanımadıklarını söyleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, seçimlerden beri devam eden barışçıl protestoların, halkın büyük bölümünün de bu düşünceyi paylaştığını ortaya koyduğunu vurguladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

"Yemin töreni" olarak adlandırılan törenin seçim sonuçlarına hile karışmış olması nedeniyle demokratik bir meşruiyeti olmadığını belirten Borrell, bunun ülkedeki siyasi krizi daha da derinleştireceği uyarısında bulundu.

"AB'nin bu konudaki tutumu açıktır" diyen Borell, Belarus halkının şeffaf ve güvenilir bir seçimle iş başına gelmiş kişiler tarafından yönetilmeye hakkı olduğunu söyledi. Borell, ayrıca her türlü baskıya rağmen demokrasi ve temel hakları için barışçıl gösteriler düzenleyen Belarus halkının yanında olduklarını da vurguladı.

Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert de dün başkent Minsk'teki yemin töreninin "meşruiyetinin olmadığını" belirtmişti. Belarus'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminin ne özgür ne de demokratik olduğunu söyleyen Seibert, güvenlik güçlerinin barışçıl göstericilere yönelik uyguladığı şiddetin sona ermesi gerektiğini kaydetmişti.

Protesto gösterilerinde 250'den fazla gözaltı

Belarus'ta dün düzenlenen yemin töreninin ardından muhalifler de dün akşam sokaklara döküldü. İnsan hakları örgütü Wesna'nın verilerine göre Minsk, Brest ve Gomel başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen protestolarda 250'den fazla kişi gözaltına alındı. Polisin göstericileri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak dağıtmaya çalıştığı, Minsk kentinde de silah sesleri duyulduğu bildirildi.

Belarus | Minsk | Protest | Polizeigewalt

Protestolar sırasında yaralananlar olduğu da ifade ediliyor.

Belarus anayasasına göre devlet başkanlığı seçimlerinden sonra iki ay içinde yemin töreni düzenlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla Lukaşenko'nun yasalara göre yemin töreni için 9 Ekim'e kadar süresi vardı. 9 Ağustos'ta düzenlenen seçimleri tanımayan AB, Lukaşenko'ya karşı yarışan Svetlana Tikhanovskaya'nın liderliğindeki Demokrasi Hareketi'ni destekliyor. Seçimlere hile karıştırıldığını savunan Demokrasi Hareketi, Lukaşenko'nun istifasını ve seçimlerin yenilenmesini istiyor.

"Avrupa'nın son diktatörü " olarak anılan Lukaşenko, hile karıştırıldığı savunulan seçimleri yüzde 80 oy oranıyla kazandığını açıklamıştı. 

dpa, Reuters, AFP /MK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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