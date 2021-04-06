AB liderlerinin Ankara ziyaretine Alman siyasetçilerden sert tepki

Almanya Federal Meclisinde grubu bulunan muhalefet partilerinden Yeşiller'in önde gelen siyasetçilerinden, milletvekili Cem Özdemir; Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gitmesini sert ifadelerle eleştirdi.

Görüşme öncesinde Twitter hesabından konuyla ilgili bir mesaj yayınlayan Özdemir, "Erdoğan muhalefeti tasfiye etmek istiyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor. Yüz binlerce masum insanı mahkeme önüne çıkarıyor. Von der Leyen ve Michel ise bugün hediyeler sunmak için Erdoğan'la görüşüyor. Bu Brüksel'in kendini küçültmesi ve Türkiye'deki tüm demokratlarla alay etmesi anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Avrupalı iki liderin Ankara temaslarındaki en önemli gündem maddesi, yaklaşık bir buçuk hafta önce yapılan AB zirvesinde Türkiye ile ilgili alınan kararlar oldu. Söz konusu zirveye katılan AB'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, Türkiye ile ilişkilerin yeniden adım adım geliştirilmesi üzerinde anlaşmış; bu kapsamda AB ile Türkiye arasında yürürlükte olan Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna yönelik görüşmeler için hazırlıklara başlanması da karara bağlanmıştı.

AB'li liderler aldıkları bu kararlarla Türkiye'yi, AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle yaşadığı sorunlara yapıcı bir çözüme yönlendirmeyi hedefliyor. Söz konusu sorun nedeniyle geçen aralık ayında yapılan AB zirvesi sonunda Brüksel, Ankara'yı ağır yaptırımlar uygulamakla tehdit etmişti. Türkiye de bunun üzerine bölgedeki doğal gaz arama faaliyetlerini sonlandırmış ve müzakerelere açık olduğu sinyalini vermişti.

"Yanlış bir sinyal"

Almanya'daki muhalefet partilerinden liberal Hür Demokrat Parti (FDP) Federal Parlamento Grup Başkan Yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff'a göre ise Von der Leyen ve Michel'in Ankara ziyareti "yanlış bir sinyal."

"Türkiye Cumhurbaşkanının izlediği siyaseti güçlü PR fotoğrafları ile ödüllendirmek için doğru bir zaman değil. Türkiye henüz kısa süre önce, kadınları koruyan İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı.

Alexander Graf Lambsdorff

Muhalefetin ve gazetecilerin işini yapması ağır bir biçimde engelleniyor ve adaletin tarafsızlığı fiilen ortadan kaldırılmış durumda" açıklamasında bulunan Lambsdorff, Türkiye Enerji Bakanı'nın, Doğu Akdeniz'de yakında yeniden doğal gaz arama faaliyetlerine başlanacağı yönündeki açıklamalarına da dikkat çekti.

AB'nin Türkiye'ye açık ve net bir ret cevabı vermesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Alexander Graf Lambsdorff, "Türkiye ile AB'ye tam üyelik müzakerelerinin kesilmesinin zamanı geldi" dedi.

"Türkiye'nin AB üyeliği bir ilüzyon"

Avrupa Parlamentosunda milletvekillerinden Alman Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Manfred Weber ise Türkiye ile Gümrük Birliği'ni genişletme görüşmelerine başlamanın şu an için erken olacağını savunarak, "Türk yönetimi önce bazı adımlar atmalı" dedi. Weber, Türkiye'nin AB üyeliğinin ise "açık bir şekilde ilüzyon" öldüğünü dile getirdi.

dpa/ET, JD

©️ Deutsche Welle Türkçe