 AB liderlerinden Serrac′a Türkiye uyarısı | DÜNYA | DW | 08.01.2020

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DÜNYA

AB liderlerinden Serrac'a Türkiye uyarısı

AB liderleri, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başkanı Fayiz es Serrac'ı Türkiye ile imzaladığı askeri destek ve deniz yetki alanı anlaşmaları nedeniyle uyardı.

Brüksel'de bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Maas ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac

Brüksel'de bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Maas ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) dâhil uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından tanınan ve Türkiye tarafından da desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başkanı Fayiz es Serrac, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) liderleri ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi.

Güvenlik gerekçesiyle Trablus yerine Brüksel'de gerçekleştirilen görüşmede AB liderleri ve Maas, Türkiye'den asker talebinde bulunan Serrac'ı bu konuda uyardı.

Görüşmenin ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Serrac'a "askeri çözüm olmayacağını" söylediğini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise Libya'nın Suriye'ye dönüşmesinin engellenmesi gerektiğini belirtti. Libya'nın vekâlet savaşlarına sahne olmaması için çalışmaları gerektiğini ifade eden Maas, "Libya, ikinci bir Suriye olamaz. Bu nedenle hızla siyasi sürece girilmeli" dedi.

Bu kapsamda "etkili bir ateşkes anlaşması ve silah ambargosuna" ihtiyaç olduğunu belirten Maas, Almanya'da yapılması planlanan Libya zirvesini de önümüzdeki haftalarda Berlin'de gerçekleştirmeyi istediklerini söyledi. Maas, Serrac'ın da Almanya'nın arabuluculuğuna sıcak baktığını ifade etti. Alman bakan, Libyalı liderin BM öncülüğündeki bir siyasi süreci, ateşkesi ve silah ambargosunu desteklediğini açıkladı.

Serrac'ın talebi üzerine Libya'ya asker göndermeye başlayan Türkiye'nin bu hamlesi dün AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Alman, İngiliz, Fransız ve İtalyan dışişleri bakanları tarafından kınanmıştı.

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Doğu Akdeniz uyarısı

AB liderleri, Brüksel'de görüştükleri Serrac'a Türkiye ile Doğu Akdeniz konusunda imzaladığı münhasır bölge anlaşması nedeniyle de uyarıda bulundu.

AB Konseyi Başkanı Michel, Libyalı lidere, bu mutabakatın herhangi bir hukuki temeli olmadığını söyledi. Michel, söz konusu anlaşmanın, "üçüncü tarafların egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne uymadığını" belirtti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında 27 Kasım 2019'da "Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı. General Halife Hafter komutasındaki güçlerinin Trablus'u ele geçirmek için geçen nisan ayında başlattığı operasyonlar nedeniyle zor durumda olan Ulusal Mutabakat Hükümeti, daha sonra da Türkiye'den asker talebinde bulunmuştu.

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden sonra ülkede iki ayrı yönetim baş gösterdi. Türkiye'nin desteklediği Serrac liderliğindeki hükümet, Libya'nın batısında yer alıyor. Libya'nın doğusu başta olmak üzere büyük bölümü ise Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolünde. General Hafter; Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa tarafından destekleniyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye dışındaki destekçileriyse Katar ve İtalya.

Serrac: Bu hakka sahibiz

AB liderleriyle yaptığı görüşme sonrası Anadolu Ajansı'na konuşan Serrac ise Türkiye ile imzaladığı anlaşmaları savundu.

Serrac, "Biz meşru bir hükümet olarak herhangi bir ülkeyle mutabakat zaptı imzalama hakkına sahibiz. BM tarafından tanındığımız için bu hakka sahibiz. Bu anlaşmayı gizli kapaklı değil, aleni bir şekilde yaptık. Diğer tarafın yaptığı gibi Rusya'dan paralı asker ya da Sudan'dan Cancavit veya Çadlı muhalifleri getirmedik. Bölge veya dünyadaki ülkelerden uçak getirip halkı bombalamadık. Biz yaptıklarımızı gizli kapaklı değil, aleni bir şekilde yaptık ve kendimizi savunma hakkımız var. Trablus'a girilemeyecek" dedi.

Reuters'a konuşan Avrupalı diplomatlar, Hafter'in de Brüksel'e davet edilebileceğini söyledi.

DW,rtr,dpa/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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