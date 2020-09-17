 AB Liderler Zirvesi′ne karantina engeli | AVRUPA | DW | 22.09.2020

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AVRUPA

AB Liderler Zirvesi'ne karantina engeli

24-25 Eylül'de yapılması planlanan ve Türkiye-Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinin ele alınması beklenen AB Liderler Zirvesi AB yetkilisi Michel'in karantinaya alınması nedeniyle 1 Ekim'e ertelendi.

EU-Gipfel Verschiebung | Charles Michel (Aris Oikonomou/dpa/picture-alliance)

Brüksel'de 24-25 Eylül'de yapılması planlanan iki günlük AB Liderler Zirvesi'nin, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in güvenlik ekibinden bir kişinin koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıkması nedeniyle 1 Ekim'e ertelendiği bildirildi. Michel'in Sözcüsü Barend Leyts'in Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Michel'in dün yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıktı ancak Belçika'da uygulanan önlemler doğrultusunda Konsey Başkanı karantinaya alındı.

Zirvede Çin ile ilişkiler ve iç pazarın durumu gibi konuların yanı sıra Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin ve Ankara'ya yönelik tutumun ele alınması bekleniyordu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, sorunun çözümü yönünde ilerleme kaydedilmemesi halinde zirvede Türkiye'ye ilişkin ekonomik yaptırımların gündeme gelebileceğini açıklamıştı. Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz sondaj faaliyetleri nedeniyle Ankara'ya yaptırım uygulanmasını talep ediyor.

Avrupa Birliği yetkilileri, sorunun diyalog ile çözümünden yana olduklarını birçok kez dile getirmişlerdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirildiği üçlü görüşmede, Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi.

dpa/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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