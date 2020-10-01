AB liderler zirvesinden Türkiye’ye uyarı

Brüksel'de dün başlayan Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin ilk gününde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaşadığı gerginlik görüşüldü.

Toplantı sonrası yapılan Türkiye'yi uyaran 27 üye ülke, Ankara'nın doğal gaz arama faaliyetlerinde ısrar etmesi halinde "derhal" yaptırımla karşılacağı uyarısında bulundu.

Liderlerin açıklamasında, Ankara'ya "iyi niyetli görüşmelere devam etmesi ve tek taraflı eylemlerden kaçınması" halinde AB ile daha yakın bağlar ve daha iyi ticari ilişkiler kurulabileceği mesajı verdi. Ancak AB'nin gerekli olması halinde Türkiye'ye karşı ekonomik önlemleri de içeren yaptırımları uygulayabileceği uyarısı yapıldı.

Türkiye'ye tekrar eyleme geçmeme uyarısı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirvede yaptığı açıklamada, "Ankara’nın yeni eylemlerde bulunması halinde AB tüm araçları ve seçenekleri kullanacak. Derhal uygulamaya alabileceğimiz bir alet çantamız mevcut" dedi. Ancak von der Leyen, amaçlarının bu olmadığını da sözlerine ekledi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da Türkiye'ye ilk kez doğrudan açık bir yaptırım uyarısı yapılmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Bazı ülkelerin Türkiye'ye karşı fazla anlayışlı davranması nedeniyle tartışmanın uzun sürdüğünü vurgulayan Kurz, sadece Almanya'nın değil, başka AB ülkelerinin de NATO üyesi Türkiye'ye karşı başka standartların geçerli olduğunu savunduğunu belirtti.

Belarus'a yaptırım kararı

Zirvede Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye karşı yapılacak açıklama konusunda ikna olmasından sonra Belarus'a karşı yaptırım uygulanmasına onay verdi. Belarus için hazırlanan yaptırım listesinde Belarus'taki seçimlere hile karıştırdığı ve protesto gösterilerinde şiddet kullanılmasına yol açtığı belirtilen 40 kadar Belaruslu bulunuyor. Daha önce hazırlanan listede tartışmalı Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko yok. Ancak AB Konseyi Başkanı Charles Michel, bunun değişebileceğini söyledi.

Listede bulunan kişilerin Avrupa'daki mal varlıkları dondurulacak ve ayrıca AB ülkelerine girişleri yasaklanacak.

Kıbrıs, Belarus'a uygulanması istenen yaptırımlara onay vermek için Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını şart koşuyordu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Merkel sonuçtan memnun

AB Dönem Başkanı Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirvede varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek dokuz saat boyunca kapsamlı ve bazen de zor bir tartışma yürüttüklerini, ancak sonunda anlaşma sağladıklarını söyledi. Merkel, Belarus'a karşı alınan yaptırımlarla ilgili olarak "Avrupa Birliği, demokrasinin yolunda duranlara karşı eyleme geçiyor. Bunun önemli bir sinyal olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

AFP, AP, Reuters/ SSB, HS

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