 AB liderler zirvesinden Türkiye’ye uyarı | AVRUPA | DW | 02.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

AB liderler zirvesinden Türkiye’ye uyarı

AB zirvesinde yapılan açıklamada, Türkiye Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri konusunda uyarıldı. Açıklamada, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinde ısrar ederse Ankara'nın "derhal" yaptırımla karşılaşacağı belirtildi.

AB liderler zirvesi

AB liderler zirvesi

Brüksel'de dün başlayan Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin ilk gününde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaşadığı gerginlik görüşüldü.

Toplantı sonrası yapılan Türkiye'yi uyaran 27 üye ülke, Ankara'nın doğal gaz arama faaliyetlerinde ısrar etmesi halinde "derhal" yaptırımla karşılacağı uyarısında bulundu.

Liderlerin açıklamasında, Ankara'ya "iyi niyetli görüşmelere devam etmesi ve tek taraflı eylemlerden kaçınması" halinde AB ile daha yakın bağlar ve daha iyi ticari ilişkiler kurulabileceği mesajı verdi. Ancak AB'nin gerekli olması halinde Türkiye'ye karşı ekonomik önlemleri de içeren yaptırımları uygulayabileceği uyarısı yapıldı.

Türkiye'ye tekrar eyleme geçmeme uyarısı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirvede yaptığı açıklamada, "Ankara’nın yeni eylemlerde bulunması halinde AB tüm araçları ve seçenekleri kullanacak. Derhal uygulamaya alabileceğimiz bir alet çantamız mevcut" dedi. Ancak von der Leyen, amaçlarının bu olmadığını da sözlerine ekledi.

Österreich Bundeskanzler Sebastian Kurz

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da Türkiye'ye ilk kez doğrudan açık bir yaptırım uyarısı yapılmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Bazı ülkelerin Türkiye'ye karşı fazla anlayışlı davranması nedeniyle tartışmanın uzun sürdüğünü vurgulayan Kurz, sadece Almanya'nın değil, başka AB ülkelerinin de NATO üyesi Türkiye'ye karşı başka standartların geçerli olduğunu savunduğunu belirtti.

Belarus'a yaptırım kararı

Zirvede Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye karşı yapılacak açıklama konusunda ikna olmasından sonra Belarus'a karşı yaptırım uygulanmasına onay verdi. Belarus için hazırlanan yaptırım listesinde Belarus'taki seçimlere hile karıştırdığı ve protesto gösterilerinde şiddet  kullanılmasına yol açtığı belirtilen 40 kadar Belaruslu bulunuyor. Daha önce hazırlanan listede tartışmalı Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko yok. Ancak AB Konseyi Başkanı Charles Michel, bunun değişebileceğini söyledi.

Listede bulunan kişilerin Avrupa'daki mal varlıkları dondurulacak ve ayrıca AB ülkelerine girişleri yasaklanacak.

Kıbrıs, Belarus'a uygulanması istenen yaptırımlara onay vermek için Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını şart koşuyordu.

EU-Sondergipfel | Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Merkel sonuçtan memnun

AB Dönem Başkanı Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirvede varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek dokuz saat boyunca kapsamlı ve bazen de zor bir tartışma yürüttüklerini, ancak sonunda anlaşma sağladıklarını söyledi. Merkel, Belarus'a karşı alınan yaptırımlarla ilgili olarak "Avrupa Birliği, demokrasinin yolunda duranlara karşı eyleme geçiyor. Bunun önemli bir sinyal olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

AFP, AP, Reuters/ SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe      

Önerdiğimiz linkler

Macron Ankara'dan cihatçılarla ilgili "açıklama" istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gaziantep üzerinden 300 kadar Suriyeli cihatçının Dağlık Karabağ'a gönderildiğini belirterek Ankara'dan bu konuda açıklama istedi. Macron, kırmızı çizginin aşıldığını söyledi.  

Ankara ile Atina arasında güvenlik mekanizması

NATO, Türk ve Yunan askeri teknik heyetler arasında üç haftadır sürdürülen görüşmeler sonucunda, askeri gerilimi yatıştırmaya yönelik bir güvenlik mekanizması üzerinde anlaşıldığını açıkladı.  

Merkel'den AB zirvesinde Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye olası yaptırımların görüşüleceği AB zirvesinde, Türkiye ile yapıcı bir ilişki geliştirmenin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.  

Benzer içerik

Frankreich Präsidentschaftswahl EU Flagge

Fransa Türkiye'ye yaptırım için bastırıyor 01.10.2020

Fransa Avrupa Bakanı Yardımcısı Clement Beaune, Brüksel'deki zirvede AB’nin Türkiye’ye karşı katı bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi. Beaune, bunun yaptırım anlamına gelebileceğini belirtti.

Symbolbild EU Türkei Flagge

Brüksel'de Türkiye ve Doğu Akdeniz zirvesi 01.10.2020

AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarından oluşan AB Konseyi, Türkiye ile ilişkileri görüşmek üzere Perşembe günü Brüksel’de toplanacak. Toplantı öncesi, tırmanışta olan gerilimi yatıştırıcı mesajlar geliyor.

EU-Sondergipfel | Angela Merkel

Merkel'den AB zirvesinde Türkiye açıklaması 01.10.2020

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye olası yaptırımların görüşüleceği AB zirvesinde, Türkiye ile yapıcı bir ilişki geliştirmenin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Macron Ankara'dan cihatçılarla ilgili "açıklama" istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gaziantep üzerinden 300 kadar Suriyeli cihatçının Dağlık Karabağ'a gönderildiğini belirterek Ankara'dan bu konuda açıklama istedi. Macron, kırmızı çizginin aşıldığını söyledi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  