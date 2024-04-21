AB Lübnan'la göç anlaşması imzalamaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği, Lübnan üzerinden gelen sığınmacı sayısını azaltmak için bu ülkeyle bir yardım anlaşması imzalamaya hazırlanıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Avrupa Birliği'nin (AB) Lübnan üzerinden daha fazla sığınmacı girmesine engel olabilmek için Beyrut'la bu konuda bir anlaşma imzalamaya hazırlandığını duyurdu.

AB üyesi ülkenin lideri Nikos Hristodulidis, Alman medya grubu RND ile gerçekleştirdiği söyleşide, söz konusu plana dair bilgi verdi.

Kıbrıslı Rum lider, hem Suriye hem de İsrail'le sınırı olan Lübnan'a sığınmacı sorunu konusunda yardımcı olmak istediklerini, böylece Kıbrıs'a daha fazla sığınmacı gelmesinin önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hristodulidis, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le birlikte 2 Mayıs'ta Lübnan'a giderek AB adına bu ülkeye yönelik somut bir mali paket açıklamayı planladıklarını söyledi.

Hristodulidis, bu paketin sadece mali yardımı değil, silahlı kuvvetler gibi Lübnan kurumlarına desteği de içereceğini ifade etti.

Güvenli bölge çağrısı

Lübnan'a yönelik yardım için AB'den kendisinin talepte bulunduğunu belirten Hristodulidis, hangi Suriyelilerin iltica başvurularının kabul edilmesi gerektiği konusunun da ele alınmasının şart olduğunu belirtti. Kıbrıslı Rum lider, "Suriye'deki belli yerlerin güvenli bölge olarak sınıflandırılması için açıkça talepte bulunuyoruz" dedi.

Kıbrıs'taki durumun kritik olduğunu belirten Hristodulidis, "Bu noktada net konuşmak zorundayım: Yeter. Artık daha fazla Suriyeli sığınmacı alacak konumda değiliz" dedi.

Nüfusuna oranla en fazla iltica başvurusu yapılan AB üyesi konumundaki Kıbrıs'a bu sene başından beri yaklaşık 4 bin sığınmacı ulaştı. Geçen yılın ilk çeyreğinde bu sayı 78'di.

"Kırıntı" tepkisi

Kıbrıs'a yaklaşık 160 kilometre uzaklıkta bulunan Lübnan, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Yaklaşık 5,3 milyon nüfusa sahip olan Lübnan, 1,5 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Nüfusuna oranla en fazla sığınmacı alan ülkeler arasında bulunan Lübnan'ın Kıbrıs'taki büyükelçisi Claude el Hajal, AB'nin planlanan mali yardımının sadece bir "kırıntı" olabileceğini savundu.

Avrupa'ya Akdeniz üzerinden göçmen akınını durdurmayı amaçlayan AB geçen ay da Mısır'a yönelik 7,4 milyar euroluk kredi ve hibe içeren destek paketi için Kahire'yle anlaşmaya varmıştı. AB geçen yıl da Tunus'la benzer bir mutabakat imzalamıştı. Ancak bu anlaşmalar, söz konusu ülkelerdeki insan hakları durumu nedeniyle eleştirilmişti.

DW,dpa/CÖ,JD

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