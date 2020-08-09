AB Lübnan'a yardımı 63 milyon euro artırdı

Avrupa Birliği (AB), Birlik'in ortak bütçesinden Lübnan'a verilmesi öngörülen yardım miktarını artırdı. Bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öncülüğünde düzenlenen, Lübnan'a uluslararası yardım ile ilgili kreditörler toplantısında söz alan Avrupa Birliği Komisyonu temsilcisi, patlamadan sonra Lübnan'a 33 milyon euro acil destek sözü verildiğini, şimdi AB'nin ortak bütçesinden buna 63 milyon euro daha ilave edileceğini duyurdu. AB Komisyonu, taahhüt edilen yardımların BM'nin ve diğer uluslararası kuruluşların sıkı denetimi altında Lübnan'a aktarılacağını ve patlamayla hayatı en olumsuz etkilenen ve yardıma en muhtaç Beyrutlulara verilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

300 bin Beyrutlu evsiz kaldı

Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komisyonu Temsilcisi Janez Lenarcic, Birlik'in şu kritik dönemde Lübnan halkının gıda, barınma, tıbbi yardım, su ihtiyacı ve temizlik gibi temel acil ihtiyaçları için yardıma hazır olduğunun altını çizdi. Komiser Lenarcic, kısa ve uzun vadede Komisyon'unun Lübnan halkına yardım konusunda kararlı olduğunun da altını çizdi.

Macron da karmaşa ve şiddet karşısında uyardı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Lübnan'a yardım amacıyla düzenlenen uluslararası kreditörler konferansı öncesinde ülkenin karmaşa ve şiddete sürüklenebileceği tehlikesine karşı uyardı. Macron, "Lübnan'ın kötüye gitmemesi, resmi organların harekete geçmesine ve halkın sokakta haklı olarak dile getirdiği beklentilerini dikkate alıp almamasına bağlı" diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı, medyaya yansıyan haberlere göre, Lübnan'nın geleceğinin söz konusu olduğunu da belirterek, ülkenin karmaşa ve şiddete sürklenmemesi için iş birliğinin şart olduğunu da vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ihtiyaç sahiplerine doğrudan yardımın gerekli olduğunu, yerle bir olan Lübnan ekonomisi gözönünde bulundurulduğunda BM'nin koordinasyonunda uluslararası desteğin halk için bir ölüm kalım meselesi halini aldığını ifade etti. Bu adımın sadece bir başlangıç olacağına da vurgu yapan Macron, uzun soluklu bir yardım stratejisinin de şart olduğunu belirtti.

Lübnan için düzenlenen kreditörler toplantısına Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Büyük Britanya, Çin, AB, Dünya Bankası gibi çok sayıda devlet ve kuruluş katılıyor. Toplantı ile ülkeye sağlık malzemesi, temel gıda, okul ve hastanelerin inşası için acil kalkınma yardımına çözüm bulunması hedefleniyor.

Papa Françesko

Papa da acil yardım talep etti

Papa Françesko da, bugün Vatikan'da düzenlenen ayinde Lübnan halkı için acil yardım talebini tekrarladı. Papa, "Buradan uluslararası topluma Lübnan'a cömert bir acil yardım yapması yönündeki çağrımı bir kez daha tekrarlıyorum" dedi. Papa Françesko, salı günü meydana gelen patlamaların ardından önceki gün Vatikan'dan 250 bin euro yardım gönderileceğini duyurmuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da düzenlenen kreditörler toplantısı vesilesiyle uluslararası topluma çağrıda bulunarak, ülkesine acil kalkınma yardımı yapılmasını talep etti. Lübnan Cumhurbaşkanı, Suriyeli mülteciler ve ekonomideki kötü gidişata Covid-19'un eklenmesiyle zaten bir felaketin eşiğine gelen ülkesinin patlamayla daha da zor bir durum ile karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, uluslararası dayanışmanın şart olduğunu kaydetti.

Salı günü meydana gelen patlamaların ardından ülkede protestolar da yeniden başladı. Beyrut'ta düzenlenen protestolarda, Kızılhaç'ın bildirdiğine göre bir polis öldü, 200'den fazla kişi yaralandı. Başbakan Hasan Diyab'ın, bakanlar kuruluna erken genel seçimleri teklif edeceğini açıklaması da halkın öfkesini dindirmedi. Bugün Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdüssamed de görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Lübnan'da salı günü meydana gelen patlamalarda en az 160 kişi hayatını kaybederken, 300 binden fazla kişinin de evsiz kaldığı açıklandı.

KNA,dpa / ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe