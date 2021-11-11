AB krize müdahale gücü somutlaşıyor

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell "Stratejik Pusula" adlı bir güvenlik konsepti taslağı hazırladıklarını Brüksel’de basın mensuplarına açıkladı. 5 bin askerden oluşan krizlere müdahale gücünü öngören taslak 27 AB ülkesine müzakere edilmek üzere sunuldu. İlk olarak gelecek Pazartesi günü AB ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanları toplantısında ele alınacak olan taslağın gelecek yıl içinde kabul edilmesi hedefleniyor.

Borrell ihtiyaca göre kara birliklerinin hava ve deniz gücüyle de takviye edileceğini ifade etti. Asıl konunun birbiriyle kombine edilebilir "modüllere" sahip olmak olduğunu söyleyen Borrell birliğin misyonu değil, misyonun birliği belirlemesi gerektiğini belirtti. Borrell silahlı bir çatışmaya müdahale, insanların tahliyesi ya da bir havalimanının güvenliğinin sağlanması gibi farklı harekât senaryolarının söz konusu olabileceğini söyledi.

Avrupa Birliği’nde yeni bir müdahale gücü oluşturulması tartışması uzun süredir bulunuyor. En son Afganistan’dan tahliyeler sırasında görünür hale gelen ABD’ye askeri bağımlılık nedeniyle tartışma yeniden alevlenmişti.

Konuşmasında "Avrupa tehlikede" ifadelerini kullanan Borrell "Karşı karşıya olduğumuz tehlikeler yoğunlaşıyor ve tek tek üye devletlerin bunlarla başa çıkma kapasitesi yetersiz ve sürekli azalıyor" dedi. Borrell "Hızlı konuşlandırma yeterliliklerine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Reuters, dpa / EC, TY

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