AB koronavirüs aşısı için bağış toplayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "dünyanın tüm ülke ve örgütlerine" yeni tür koronavirüsle mücadele için bağış yapma çağrısında bulundu.

Cuma günü yaptığı açıklamada von der Leyen, 4 Mayıs Pazartesi günü uluslararası bir bağışçılar konferansı düzenleneceğini kaydetti. Von der Leyen amaçlarının, koronavirüs aşısının geliştirilmesi için "7,5 milyar euro temel" finansman toplamak olduğunu ifade etti. Toplanacak bağışların, yeni virüsün yol açtığı COVID-19 hastalığının tanı, önleme ve tedavi sürecine ilişkin araştırmalarda kullanılması planlanıyor.

"Koronavirüs Küresel Yanıt" adını taşıyan inisiyatif kapsamında, "aşı, tanı maddesi ve terapilerin daha hızlı bir biçimde geliştirilmesi ve üretilmesi için bir finansman ve koordinasyon platformu" oluşturulması hedefleniyor.

İnisiyatifin himayesinin AB kurumlarının yanı sıra Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Norveç ve Suudi Arabistan tarafından üstlenildiği belirtildi.

İnisiyatife "şirket yöneticileri, hayırseverler, sanatçılar ve vatandaşlardan" da destek istendi. Araştırma finansmanına buna ek olarak, Dünya Bankası, Bill ve Melinda Gates Vakfı, uluslararası aşı kuruluşları Cepi ve Gavi'nin de dahil olduğu bir dizi kuruluş destek verecek.

Ortak bir açıklama yayınlayan bu örgütler, "uluslararası toplum ve siyasi liderlere bu çığır açıcı işbirliğini destekleme" çağrısında bulundu. Açıklamada, geliştirilecek aşıya her insanın erişimi olması gerektiği de vurgulandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de birkaç gün önce bu tür bir inisiyatife Almanya'nın "büyük destek" vereceğini taahhüt etmişti. Merkel, "Bu virüsü ancak güçlerimizi birleştirerek, kuvvetli bir ittifak kurduğumuz takdirde yenebiliriz" demişti.

AFP,DW/BÜ,SSB

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