 AB Konseyi′nin yeni Başkanı Michel hedefini açıkladı | AVRUPA | DW | 29.11.2019

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AVRUPA

AB Konseyi'nin yeni Başkanı Michel hedefini açıkladı

AB Konseyi başkanlığı görevini Donald Tusk'tan devralan Charles Michel, Avrupa Birliği'nin küresel anlamda daha büyük bir rol oynamasını hedefliyor.

Avrupa Birliği Konseyi'nin yeni başkanı Charles Michel (solda) ve selefi Donald Tusk

Avrupa Birliği Konseyi'nin yeni başkanı Charles Michel (solda) ve selefi Donald Tusk

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, görevini Brüksel'de düzenlenen bir törenle eski Belçika Başbakanı Charles Michel'e devretti.

Görevine 1 Aralık Pazartesi günü resmen başlayacak olan Michel, törende yaptığı konuşmada, AB'nin ortak savunma ve güvenlik yapıları oluşturarak dünya sahnesinde artık daha fazla "kendine güvenen, kendini güvenceye alan ve iddialı" bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Michel'in koyduğu bu hedef, hem Avrupa'nın savunma kabiliyetini artırması gerektiğini vurgulayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarıyla, hem de "jeopolitik" bir AB yönetimi arzuladığını belirten Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanı Ursula von der Leyen'in sözleriyle örtüşüyor.

Michel gibi Almanya eski Savunma Bakanı von der Leyen de AB çatısındaki görevine resmen 1 Aralık'ta başlayacak.

AB liderleri, NATO'nun yerine geçecek bir savunma oluşumu amaçlamadıklarını her fırsatta belirtiyor. Ancak Brüksel'in en önemli müttefiklerinden ABD'nin izlediği değişken politikalar ve giderek güçlenen bir Çin, AB'yi güvenlik anlamında kendine yetebilen bir blok hâline gelmeye itiyor.

"Yeşil ekonominin lideri"

Michel konuşmasında, von der Leyen'in ana vaatlerinden biri olan çevre konusunu da öncelikleri arasında saydı.

"Avrupa'yı yeşil ekonominin küresel lideri olarak görmek istediğini" söyleyen Michel, küresel ısınma tehdidine dikkat çekilen "Fridays for Future" (Gelecek için Cumalar) gösterilerini düzenleyen iklim aktivisti gençlerin sesine kulak verilmesi gerektiğini belirtti.

Görevini Michel'e bırakan 62 yaşındaki Donald Tusk, devir teslim töreninde uzun süre alkışlandı. Ancak Polonya eski Başbakanı Tusk, AB politikasından uzak kalmayacak. Tusk geçen hafta, Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi'nin genel başkanlığına seçilmişti.

DW,AFP,dpa / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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