AB Konseyi'nden 14,2 milyar euroluk yardıma onay

Avrupa Birliği üyesi ülkeler; Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, İzlanda, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'a maddi destek amacıyla 2021-2027 yılları için oluşturulacak katılım öncesi mali yardım fonuna yeşil ışık yaktı.

AB Konseyi'nin onayladığı fon, toplamda yaklaşık 14,2 milyar euroluk bir mali yardımı öngörüyor.

AB, bu maddi destekle, fondan faydalanacak ülkelere olası üyelikleri için gerekli reformları yapmalarında yardımcı olmayı hedefliyor.

Söz konusu ülkeler; AB değerleri, standartları, politikaları ve uygulamalarına uyum sağlayabilmeleri için gerekli siyasi, kurumsal, hukuki, idari, sosyal ve ekonomik reformları yapabilmeleri konusunda desteklenecek.

Performansa dayalı olacak

AB, bu fon kapsamındaki yardımın, performansa dayalı bir yaklaşımla ve adil paylaşım ilkesine uygun şekilde yapılacağını duyurdu. Bu nedenle söz konusu mali yardımın boyutu, ülkelerin performansına göre değişebilecek. Bu bağlamda AB; hukukun üstünlüğü, temel haklar, demokratik kurumlar, kamu yönetimi, ekonomik kalkınma ve rekabetçilik gibi alanlardaki reformlara özel önem verecek. Adil paylaşım ilkesinin sağlanması amacıyla ülkelerin performanslarının yanı sıra ihtiyaçları ve kapasiteleri de göz önünde bulundurulacak.

AB Konseyi'nin desteklediği fonun, Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor. Onay sürecinin bu ay içinde tamamlanması bekleniyor.

2021-2027 yılları için oluşturulan fona, IPA-3 ismi veriliyor. Türkiye'ye 2007-2013 yıllarını kapsayan IPA-I döneminde 4,7 milyar euro, 2014-2020 yıllarına yönelik IPA-2 döneminde ise 4,4 milyar euro tahsis edilmişti.

DW/CÖ,JD

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