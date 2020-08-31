 AB Komisyonundan yoksul ülkelere aşı sözü | AVRUPA | DW | 31.08.2020

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AVRUPA

AB Komisyonundan yoksul ülkelere aşı sözü

AB Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından başlatılan ve koronavirüs aşısının herkes tarafından ulaşılabilir olmasını hedefleyen bir girişime 400 milyon euro katkıda bulunacağını açıkladı.

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Koronavirüse karşı geliştirilecek aşıdan tüm ülkelerin yararlanabilmesi için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından başlatılan girişime Avrupa Birliği (AB) Komisyonu 400 milyon euro katkıda bulunacağını bildirdi. COVAX ismi verilen girişim dünyadaki bütün ülkeler için, çeşitli üreticilerden 2021 sonuna kadar 2 milyar doz coronavirüs aşısı almayı hedefliyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Komisyon bugün, birlikte çalışarak gelecekte düşük ve orta gelirli ülkelerin faydalanması için aşı satın alınabilmesi adına COVAX'a 400 milyon euroluk katkı yapacağını duyuruyor" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu koronavirüs aşısının satın alımı için ilaç şirketleri ile müzakeleri 27 üye ülke adına yürütüyor. Komisyon satın alınan aşıların bir kısmının düşük gelire sahip, gelişmekte olan ülkelere bağışlamayı hedeflediğini açıkladı. DSÖ iki hafta önce, 31 Ağustos'a kadar üye ülkelerden ortak aşı girişimi COVAX'a katılıp katılmayacaklarını bildirmelerini istemişti.

Dünya çapında çok sayıda araştırma ekibi ve ilaç endüstrisinin devleri Covid-19'a karşı aşı bulma çalışmaları yürütüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse karşı ilk aşının Rusya'da tescil edildiğini açıklamıştı. Ancak kimi uzmanlar Rusya'nın söz konusu ilacı, güvenlik onayı için gereken tüm aşamalar tamamlanmadan piyasaya sürdüğünü belirterek aşıya şüpheyle yaklaşıyor.

rtr,AFP / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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