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Fotoğraf: Omar Marques/SIOA/Zuma/dpa/picture alliance
PolitikaAvrupa

AB Komisyonu'ndan TikTok yasağı

4 saat önce

AB Komisyonu çalışanlarına kurumsal ve özel cep telefonlarından TikTok uygulamasını silmesi gerektiğini bildirdi. AB Komisyonu üyesi Breton, bu önlemin siber saldırılardan korunmak için alındığını belirtti.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu kurumsal cep telefonlarında güvenlik gerekçesiyle TikTok uygulamasını yasaklama kararı aldı. AB Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton Perşembe günü yaptığı açıklamada, çalışanların kurumsal cep telefonlarından kısa video uygulaması TikTok'u silmesi gerektiğini açıkladı. Breton, AB Komisyonu'na bildirilen özel cep telefonlarından da uygulanmanın silinmesinin zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.

AB Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton
Thierry BretonFotoğraf: John Thys/AFP/Getty Images

AB'nin siber güvenlik konusunda dikkatli olduğunu ve alınan bu önlemin AB Komisyonu'nu siber saldırılardan korumayı hedeflediğini ifade eden Breton, TikTok uygulaması nedeniyle bir sorun yaşanıp yaşanmadığı konusunda ise bilgi vermedi.

Çin merkezli ByteDance şirketine ait popüler kısa video uygulaması TikTok veri güvenliğine ilişkin kaygılar nedeniyle dünya genelinde eleştirilere maruz kalıyor. ABD'li (Amerika Birleşik Devletleri) kamu kuruluşları da kurumsal telefonlarda TikTok uygulamasını yasaklamıştı.

TikTok'tan açıklama

TikTok ise AB Komisyonu'nun kararı nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını gösteren bir açıklama yaptı. Kararı, "Yanlış anlaşmaya dayanan ve yanlış" olarak değerlendiren TikTok, "AB'de her ay TikTok'u kullanan 125 milyon kişinin verilerini nasıl koruduğumuzu anlatmak ve yanlışı düzeltmek için AB Komisyonu ile temasa geçtik" dedi.

TikTok CEO'su Shou Zi Chew
Shou Zi ChewFotoğraf: Zhang Wei/dpa/picture alliance

TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew, birkaç hafta önce AB Komisyonu'nun önde gelen isimleriyle yaptığı toplantıda endişeleri gidermeye çalışmıştı. Shou Zi Chew'in Mart ayında da ABD Kongresi'nin ilgili komisyonunda kullanıcılara ait verileri suistimal ettikleri yönündeki iddialara yanıt vermesi öngörülüyor.

ByteDance'ın bazı çalışanlarının izinsiz bir şekilde iki ABD'li gazetecinin verilerine erişim sağladığını Aralık ayında kabul etmesinden bu yana, TikTok Pekin adına casusluk şüphesi ile ABD'li yetkililer tarafınan daha sıkı takibe alındı. Bazı yetkililer ise uygulamanın tamamen yasaklanması gerektiği görüşünü savunuyor. Çin yönetimi ise casusluk iddialarını reddediyor.

 

Reuters / JD,ET

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