AB Komisyonu'ndan Moderna aşısına onay

Avrupa İlaç Dairesi'nin tavsiye kararını açıklamasından kısa bir süre sonra AB Komisyonu da Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına onay verdi. Aşıların önümüzdeki haftadan itibaren dağıtımına başlanması bekleniyor. Böylece AB'ye üye 27 ülkede Pfizer-BioNTech aşısının dışında bir aşı daha salgına karşı kullanılabilecek.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşıya verilen onaydan memnuniyetini belirtti.

Avrupa Birliği'nin ilaç kurumu olan Avrupa İlaç Ajansı'ndan bugün koronavirüse karşı geliştirilen Monderna aşısı için tavsiye kararı çıkmıştı. Salgının azalma eğilimi göstermediği AB'de sadece Pfizer-BioNTech üretim ve tedarik hızına bağlı kalınması, 450 milyonluk nüfusa yetmeyeceği endişesi yaratıyordu.

EMA İcra Direktörü Emer Cooke, "Bu aşı, mevcut acil duruma karşı kullanabilmemiz için bize bir araç daha sağlayacak" diye konuştu. Cooke, salgının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ilan edilmesinden bir yıl geçmeden, ikinci bir aşıya sahip olmaları bu süreçte çaba ve kararlık gösterenlerin emeği olduğunu vurguladı.

Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından geliştirilen aşıya daha önce ABD, Kanada ve İsrail ruhsat vermişti. Monderna aşısı da Pfizer-BioNTech aşısı gibi iki doz olarak uygulanıyor.

Korona aşılarının riskleri ve yan etkileri?

EMA'yı daha önce yavaş davranmakla eleştiren Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Moderna aşısının önümüzdeki hafta AB ülkelerine dağıtılmaya başlanacağını söyledi. Spahn, Almanya'nın Nisan ayına kadar 2 milyon doz, yıl sonuna kadarsa toplam 50 milyon doz alacağını belirtti.

Daha kolay saklanıyor

Şimdiye kadar yapılan geniş kapsamlı çalışmaların ilk sonuçlarına göre her iki aşı da virüse karşı etkili. Ancak Moderna aşısı, diğerinin aksine eksi 70 derece gibi aşırı soğuk ortamda muhafaza gerektirmediği için daha kolay korunabilir özellikte.

Monderna, Pazartesi günü yaptığı açıklamada dünya geneli için 2021'de planlanan üretim hedefini 500 milyon dozdan 600 milyon doza çıkardıklarını duyurmuştu.

AP/GY,AI, HS

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