 AB Komisyonu‘ndan ekonomide tarihi çöküş beklentisi | AVRUPA | DW | 07.07.2020

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AVRUPA

AB Komisyonu‘ndan ekonomide tarihi çöküş beklentisi

AB Komisyonu, pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik krizin tarihi bir düşüşe yol açacağını açıkladı. Komisyon, sene sonu itibari ile Birlik ülkelerinde yüzde 8,3’lük ekonomik küçülme bekliyor.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan krizin, Avrupa ekonomisini öngörülenden daha ağır etkilediğini belirtti. Daha önce açıkladığı 2020 yıl sonuna dair konjonktür tahminlerini revize eden Komisyon, AB ülkelerinde sene sonu itibari ile yüzde 8,3'lük bir küçülme yaşanmasının beklendiğini duyurdu. AB Komisyonu geçen Mayıs ayında açıkladığı tahmininde, "AB ülkelerinin benzeri görülmemiş bir ekonomik durgunluğa sürüklendiğini" ifade ederek küçülme beklentisini yüzde 7,7 olarak kamuoyu ile paylaşmıştı.

Komisyon'un tahminlerine göre Euro Bölgesi ülkelerindeki ekonomik küçülme ise yüzde 8,7 seviyesinde olacak. Söz konusu verilerle ilgili açıklamada, "Salgının yayılmasına karşı uygulanan tedbirlerin, sandığımızdan daha yavaş gevşetilmesi sebebi ile pandeminin bu yılki ekonomik faaliyetlere olan etkisi beklenenden daha güçlü olacak" ifadesi kullanıldı.

AB Komisyonu'na göre, koronavirüs salgınından diğer ülkelere oranla daha ağır etkilenen Fransa, İtalya ve İspanya'da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) en az yüzde 10 azalacak. Komisyon'un Almanya ile ilgili tahmini ekonomik küçülme oranı ise yüzde 6,3.

Senenin ikinci yarısına dair temkinli iyimserlik

Ancak Komisyon, senenin ikinci yarısı ile ilgili temkinli bir iyimserlik içinde. Mayıs ve Haziran 2020'ye dair verilerin, "en kötü dönemin atlatıldığına işaret ettiğini" ifade eden Komisyon, çok yavaş da olsa başlayan ekonomideki iyileşmenin, yılın ikinci yarısında ivme kazanacağına inanıyor. Komisyon, bu olumlu tahminine rağmen bundan sonraki gelişmelerle ilgili "olağanüstü yüksek bir tereddüt" yaşandığına da açıklamasında yer verdi.

Avrupa ekonomisinin, tarihinin en büyük krizlerinden birinin ardından 2021'de iyileşme sürecine gireceğine dair beklenti ise Komisyon tarafından bir kez daha tekrarlandı.

Valdis Dombrovskis

Valdis Dombrovskis

Bu beklentiyi rakamlarla da dile getiren AB Komisyonu, önümüzdeki yıl AB ülkelerinde yüzde 5,8; Euro Bölgesi ülkelerinde ise yüzde 6,1 oranında bir ekonomik büyüme yaşanacağını tahmin ediyor.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, açıklanan beklentileri tehlikeye sokacak riskler bulunduğunu ve bunların başında "ikinci bir enfeksiyon dalgası" geldiğini belirtti. Dombrovskis, "Çalışanlarla şirketleri korumaya devam etmenin yanı sıra AB düzeyindeki politikamızı sıkı bir koordinasyon içinde yürütmeliyiz ki, bu krizden daha güçlü ve tek vücut olmuş halde çıkabilelim" dedi.

AFP / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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