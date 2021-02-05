 AB Komisyonu′ndan 300 milyon doz ilave Pfizer aşısı siparişi | AVRUPA | DW | 08.02.2021

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AVRUPA

AB Komisyonu'ndan 300 milyon doz ilave Pfizer aşısı siparişi

AB Komisyonu, BioNTech ve Pfizer ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısından 300 milyon doz daha sipariş verdiğini duyurdu.

Biontech/Pfizer

Biontech/Pfizer

Avrupa Birliği Komisyonu, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ABD'li Pfizer ortaklığında koronavirüse karşı geliştirilen aşıdan 300 milyon doz daha sipariş verdi. Komisyon bugün şirketlerle ikinci anlaşmanın sonlandırıldığını duyurdu.

Yeni anlaşma ile 300 milyon doz aşı daha garantilenmiş oldu. Söz konusu anlaşma kapsamında, sipariş edilen 200 milyon dozun bu yıl dağıtılması bekleniyor. Diğer 100 milyon dozun hangi zaman diliminde teslim edileceği konusunda görüşmeler devam ediyor. Pfizer sözcüsü, AB Komisyonu ile görüşmelerin devam ettiğini açıklarken, BioNTech bir açıklama yapmadı.

Avrupa Birliği, bu anlaşma ile birlikte toplamda 600 milyon doz Pfizer- BioNTech aşısı sipariş vermiş oluyor.  İlk etapta Kasım ayında 300 milyon doz sipariş verilmişti.

Avrupa Birliği yöneticileri son haftalarda, içinde Pfizer'in de bulunduğu şirketlerin aşı teslimatlarında yaşanan gecikmelerden ve buna bağlı olarak aşılama süreçlerinin yavaş ilerlemesinden ötürü tepki topluyordu.

AFP/ AI, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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