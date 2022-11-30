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Macaristan ile ilgili karar bugün AB Komisyonu üyeleri Valdis Dombrovskis, Johannes Hahn ve Didier Reynders tarafından açıklandı.
Macaristan ile ilgili karar bugün AB Komisyonu üyeleri Valdis Dombrovskis, Johannes Hahn ve Didier Reynders tarafından açıklandı.Fotoğraf: Thierry Monasse/Getty Images
PolitikaAvrupa

AB Komisyonu Macaristan'ın fonlarını dondurmak istiyor

1 saat önce

AB Komisyonu, hukukun üstünlüğü ilkesine uymadığı gerekçesiyle Macaristan için öngörülen milyarca euroluk fonların askıya alınması tavsiyesinde bulundu.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yolsuzlukla mücadelede ve yargının bağımsızlığındaki eksiklikler nedeniyle Macaristan'ın alması öngörülen toplam 13,3 milyar euroluk fonun dondurulması tavsiyesinde bulundu.

AB Komisyonu, koronavirüs pandemisinin ekonomik etkilerinin aşılması için Macaristan hükümetinin hazırladığı kurtarma paketine onay verdiğini, ancak Macaristan, AB'nin bütün şartlarını yerine getirene kadar 5,8 milyar euroluk fonun ödenmeyeceğini bildirdi.

AB Komisyonu ayrıca üye ülkelere, Macaristan'daki hayat standartlarının yükseltilmesi için Birlik bütçesinden ayrılan 7,5 milyar euroluk uyum fonunun da ödenmemesi çağrısında bulundu.

Macaristan ile ilgili kararın açıklandığı basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis "Temel şartlar gerektiği gibi karşılanmadığı sürece hiçbir para ödenmeyecek" dedi.

Süreç Nisan ayında başlamıştı

AB Komisyonu'nun bu kararı, sağcı Orban hükümeti ile insan hakları ve demokrasi standartlarına uyma, yargının bağımsızlığı, azınlık hakları, basın özgürlüğü ve yolsuzlukla mücadele konusunda aylardır süren tartışmaların ardından geldi.

AB Komisyonu, hukukun üstünlüğü ilkesine uymadığı gerekçesiyle Macaristan'ın fonların kesilmesi için Nisan ayında süreci başlatmıştı. Avrupa Parlamentosu da, defalarca AB Komisyonu'na Macaristan için öngörülen fonların askıya alınması çağrısında bulunmuştu.

AB fonlarının kullanımını denetlemesi öngörülen yolsuzlukla mücadele dairesinin kurulması gibi Macaristan tarafından hayata geçirilen reformlar, AB Komisyonu tarafından yeterli görülmedi. AB Komisyonu, Macaristan'a gereken reformların uygulanması için 19 Kasım'a kadar süre tanımıştı.

Macaristan için öngörülen fonların askıya alınması konusundaki kesin kararı ise AB Konseyi'nin alması gerekiyor. AB Konseyi'nin 19 Aralık'a kadar AB Komisyonu'nun tavsiyesine ilişkin karar vermesi bekleniyor. Macaristan için öngörülen fonların dondurulabilmesi kararı ancak nitelikli çoğunluğun oyu ile alınabiliyor. Bu da AB'ye üye 27 ülkeden 15'inin fonların dondurulması kararına destek vermesi anlamına geliyor.

Macaristan yine de umutlu

AB ile müzakereleri yürüten Macar Bakan Tibor Navracsics ise AB fonlarının ödenmesine gelecek yıldan itibaren başlanabileceği konusunda umutlu konuştu.

Bazı yasaların parlamentodan geçmesi gerektiğine işaret eden Navracsics, hazırladıkları plana göre belirlenen bazı tarihler olduğunu ve henüz bitiş çizgisine gelmediklerini söyledi. Macar Bakan, AB Komisyonu ile diyalog halinde olduklarını ve Macaristan'ın uzlaşmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

AFP, dpa, Reuters/JD, EC

 

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