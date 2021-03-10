AB Komisyonu Johnson & Johnson aşısına onay verdi

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımını tavsiye eden kararının ardından, AB Komisyonu aşıya onay verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Johnson & Johnson aşısının yakında AB içinde kullanılacağını Twitter hesabından "Güvenli ve etkili yeni aşılar piyasaya geliyor. EMA'nın olumlu değerlendirmesinin ardından Johnson & Johnson'ın aşısına onay verdik. Ismarladığımız aşılar ile AB'de 200 milyondan fazla kişiyi aşılayabiliriz" sözleri ile duyurdu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Perşembe günü yaptığı açıklama ile Johnson & Johnson aşısının 18 yaş üzerindekiler için kullanılması tavsiyesinde bulunmuştu.

Onay alan dördüncü aşı

EMA Direktörü Emer Cooke yaptığı açıklamada, bu aşı ile AB ülkelerinin "pandemi ile mücadele etme ve vatandaşlarının sağlıklarını ve hayatlarını koruma yönünde yeni bir imkan" sağladığını söylemişti. Cooke, AB Komisyonun onayı ile AB içinde ilk kez tek dozluk bir aşının kullanıma sokulacağını da sözlerine eklemişti.

Johnson & Johnson aşısı, Biontech/Pfizer, Moderna ve Astrazeneca aşılarından sonra AB genelinde onay alan dördüncü koronavirüs aşısı oldu. Alman Curevac ve ABD'li Novavax şirketlerinin geliştirdiği aşılar ile Rus menşeli Sputnik V ise EMA tarafından değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Ağır Covid-19 hastalıklarına karşı yaklaşık yüzde 85 etkili olduğu belirtilen Johnson & Johnson aşılarının önemli bir avantajı, sadece bir tek doz olarak uygulanması. Ayrıca aşılar standart buzdolabı sıcaklıklarında saklanabiliyor.

Bu nedenle, Johnson & Johnson aşılarının Avrupa'daki aşılama programlarını önemli ölçüde hızlandırması bekleniyor.

Ancak AB'nin, üretici şirketin Haziran ayı sonuna kadar vaat ettiği 55 milyon doz aşıyı, bu tarihe kadar tedarik edip edemeyeceğine ilişkin kuşkuları bulunuyor.

AB çevreleri, ilk teslimatların en erken Nisan ayı ortasına kadar beklendiğini belirtiyor.

AFP,Reuters/TY,JD,BK

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